V posebni akciji Pisanka za Karolino zbrali že 60 tisoč evrov

Ta teden za štiriletno Karolino, ki ima smrtonosno redko bolezen, poteka posebna praznična zbiralna akcija Pisanka za Karolino, s katero želijo v Društvu Viljem Julijan za velikonočno darilo za deklico zbrati čim več donacij za razvoj genskega zdravljenja zanjo. V petih dneh so zbrali že 60 tisoč evrov, akcija pa bo potekala do velikonočnega ponedeljka.

"V samo nekaj dneh akcije Pisanka za Karolino smo zbrali že 60 tisoč evrov donacij. Ljudje so se resnično odzvali z vsem srcem in želimo si, da bi bila do ponedeljka ta vsota še višja, saj bo to pomenilo, da smo toliko bližje ciljni vsoti zbiralne akcije za zdravilo, ki je dva milijona evrov," je pojasnil Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.

Praznična akcija bo potekala do velikonočnega ponedeljka, Karolini pa lahko pomagate tako, da pošljete SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919 ali z nakazilom donacije na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0027 7357 570, sklic SI00 111888, namen "Za Karolino".

Zbiralno akcijo za razvoj genskega zdravljenja za redko genetsko bolezen, ki jo ima Karkolina, Cockayne sindrom – tipa B so v Društvu Viljem Julijan začeli konec februarja, v mesecu in pol pa jim je uspelo zbrati že 660 tisoč evrov.