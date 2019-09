V petek novi globalni podnebni protesti, tudi v Sloveniji

"Politika še vedno ne šteka, da ni planeta B!" so v pozivu na proteste na spletnem družbenem omrežju Facebook zapisali Mladi za podnebno pravičnost. Podnebni štrajki bodo v petek ob 11.55 v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Novi in Stari Gorici, Velenju, Brežicah, Krškem, Celju, na Ptuju, v Ormožu, Ljutomeru, Kopru in v Ilirski Bistrici.

"Spet nam je uspelo aktivirati vso Slovenijo"

"Zahtevali bomo, da odločevalci prepoznajo in rešujejo podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti ter da začnejo sprejemati ukrepe, ki bodo nam vsem zagotovili varno in pravično prihodnost," so zapisali.

Konkretneje so med zahteve umestili reševanje podnebnih sprememb kot krizo globalnih razsežnosti, pravičen prehod na nizkoogljične vire energije in dostopen javni potniški promet, dostopna in energetsko učinkovita najemna stanovanja, štiridnevni delovni teden, državno zajamčena zelena delovna mesta ter prehod v sonaravno kmetijstvo in varovanje narave.

"Spet nam je uspelo aktivirati vso Slovenijo, kar kaže na to, da se ljudje čedalje bolj zavedamo resnosti podnebne krize in njenih posledic, ki bodo precej hujše, če odločneje ne ukrepamo že zdaj," so dodali v gibanju v sporočilu za javnost.

Vse kaže, da bo znova najbolj množičen protest v Ljubljani, kjer je prek Facebooka svojo udeležbo napovedalo več kot 1.100 ljudi. Drugod bodo shodi predvidoma manj množični; v Mariboru je na primer spletnem družbenem omrežju prihod potrdilo 130 oseb, v Ljutomeru več kot 80, v Novi Gorici in v Kopru po okoli 70, v Brežicah 50, v preostalih krajih pa so številke manjše.

"Kaj je par neopravičenih ur proti uničenemu planetu?"

Mladi iz Slovenije na podnebne štrajke vabijo tako svoje vrstnike kot tudi starejše. "Če si v šoli, s sošolkami in profesorji pozovi ravnateljico za opravičeno udeležbo, v nasprotnem primeru pridi neopravičeno - kaj je par neopravičenih ur proti uničenemu planetu," so zapisali. Tistim, ki so v službi, pa svetujejo, naj pozovejo nadrejenega, da kolektivu omogoči udeležbo, sicer pa naj si vzamejo prost dan prek dopusta ali krvodajalske akcije ali pa se protestu pridružijo v času kosila.

Ministrstvo podpira mlade

S šolskega ministrstva so nam sporočili, da posebnih navodil v zvezi z morebitno odsotnostjo dijakov niso dajali. "Verjamemo, da bodo šole, v okviru upravičenosti razlogov za oprostitev prisotnosti učenca in dijaka pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela, znale umestiti tudi to odsotnost," so zapisali in dodali, da podpirajo namen in voljo mladih, da opozorijo vse generacije na nujnost ukrepanja za zaščito planeta, na katerem živimo.

Marca se je pod okriljem gibanja Mladi za podnebno pravičnost na ulice slovenskih mest podalo več kot 12 tisoč ljudi.

Medtem se bodo na pobudo mednarodnega gibanja Petki za prihodnost tako kot prejšnji teden tudi ta petek podnebne demonstracije odvile po vsem svetu - od Azije in Evrope do obeh Amerik. Z njimi se bo končal tako imenovani teden za prihodnost, ki je pospremil zasedanje generalne skupščine ZN in veliki podnebni vrh ZN v New Yorku.

Foto: Reuters

Gibanje Petki za prihodnost je navdihnila mlada švedska aktivistka Greta Thunberg, ki je avgusta lani sama začela vsakotedenske proteste pred švedskim parlamentom. Prejšnji teden je korakala na čelu shoda v New Yorku, ki se ga je udeležilo več sto tisoč ljudi. Skupno so po vsem svetu protestirali štirje milijoni oseb.

"Prejšnji petek je za podnebje demonstriralo več kot štiri milijone ljudi. Ta petek ponovimo! Za zdaj v tednu za prihodnost 170 držav in 6.283 dogodkov," je danes zapisala Thunbergova na spletnem družbenem omrežju Twitter.

V New Yorku je v ponedeljek na podnebnem vrhu ZN več kot 60 držav izrazilo namero doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050. Podnebna kriza je tekma, ki jo izgubljamo, a jo lahko še dobimo, je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.