V petek so v Sloveniji pri 829 opravljenih testih potrdili 14 okužb z novim koronavirusom, umrla je ena oseba. V četrtek so okužbo potrdili pri desetih ljudeh, v sredo pri 15.

Aktivno okuženih je 181. V bolnišnicah je 22 ljudi, od tega tri osebe na intenzivni negi. Od novookuženih trije prihajajo iz občine Velenje, dva iz ljubljanske občine, po eden pa iz občin Grosuplje, Slovenj Gradec, Loša dolina, Novo mesto, Polzela, Mislinja, Mozirje in Trnovska vas. Eno okužbo pa so potrdili tudi pri tujcu v Sloveniji.

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 2.247 okužb, umrlo je 126 ljudi, naredili pa so 137.284 testov.

Slovenija nazaj na zelenem seznamu

V petek je epidemiologinja Marta Grgič Vitek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dejala, da so epidemiološke razmere v Sloveniji trenutno relativno ugodne. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev je v Sloveniji spet padla pod deset, je še dodala. To pomeni, da bi se uvrstila na slovenski zeleni seznam držav epidemiološko varnih držav.

Kot je še povedala epidemiologinja, je nekaj več primerov vnesenih iz tujine, in sicer največ iz Hrvaške, manj pa je lokalnega prenosa okužbe.