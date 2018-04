V novomeški Krki izbruhnil manjši požar

Krkini gasilci so požar v nekaj minutah pogasili. Po podatkih Krkine službe za odnose z javnostmi se ni pri požaru nihče poškodoval. Koliko škode je nastalo, še ni znano.

Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da so jih o požaru obvestili in da so na požarišče napotili ekipo, ki bo tam opravila ogled in skušala ugotoviti vzrok požara.