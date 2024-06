V Novem mestu z razstrelivom poškodovali bankomat

Na Kandijski cesti v Novem mestu so neznanci okoli 2.30 z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred eno od prodajaln. Nastalo je za več tisoč evrov škode, poškodovano je bilo tudi vozilo, parkirano v bližini.

Intenzivna kriminalistična preiskava poteka, kriminalisti in policisti pa izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Poškodba bankomata je še eden od podobnih napadov v zadnjem času. V sredo ponoči so neznanci poskušali razstreliti bankomat v ljubljanski Šiški, prejšnji teden v Štepanjskem naselju, pred dvema tednoma pa so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat v vetrolovu ene od trgovin na območju ljubljanskih Most.