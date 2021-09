V novem filmu Mitje Okorna: "Covid je loterija življenja"

V filmu so prikazane osebne izpovedi znanih in manj znanih obrazov, ki govorijo o težki preizkušnji in posledicah po preboleli koronavirusni bolezni.

"Preden sem se odločil za sodelovanje, sem se moral o bolezni in njenih posledicah prepričati sam in ugotoviti, ali je cepljenje sploh dobra ideja, pametna izbira. Zato sem želel dobiti informacije iz prve roke, se pogovoriti s prebolevniki, njihovimi najbližjimi in zdravstvenim osebjem, ki je za njih skrbelo. To so njihove zgodbe," je za Kuloar.si povedal Mitja Okorn.

Večina od njih meni, da so tako rekoč izgubili nekaj mesecev življenja, izgubili so tudi veliko kilogramov, po že preboleli bolezni pa so še vedno imeli težave s povrnitvijo telesne kondicije. Kar nekaj sogovornikov je dejalo, da so bili prepričani, da bodo bolezen zlahka preboleli, ker so mladi, aktivni, živijo zdravo in nimajo pridruženih bolezni. A covid ne izbira, covid je loterija življenja, je dejal eden od Okornovih sogovornikov.

- V petek, 24. septembra, ob 21.55 na Planet TV in ob 21.30 na TV Slovenija 1 ter

- v nedeljo, 26. septembra, ob 18.30 na POP TV in ob 19.30 na Nova24TV.

Letos navdušil tudi s filmsko upodobitvijo Zdravljice

Na državni proslavi ob 30. obletnici slovenske državnosti in zaznamovanju prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila premierno predvajana filmska upodobitev Zdravljice, ki jo je prav tako režiral Mitja Okorn. Glasbo za Zdravljico je priredil poljski skladatelj Lukasz Targosz, himno pa je zapel slovenski a cappella zbor Perpetum Jazzile.

"Film ob besedilu Zdravljice predstavlja temeljne evropske vrednote, ki smo jim zavezani tudi v samostojni Sloveniji. Istim vrednotam bomo zavezani tudi kot članica EU, ki s prvim julijem že drugič prevzema predsedovanje Svetu EU," so zapisali na uradni strani slovenske vlade.