V Nemčiji ob porastu števila okužb pozivajo k omejitvi stikov

"Rabimo obsežno zmanjšanje stikov, sedaj in takoj," je poudaril Wieler.

Želijo zmanjšati pritisk na zdravstvo

Prepričan je, da smo trenutno na razpotju in da je pred nami odločitev, ali želimo po poti kaosa, kar se bo končalo slabo, ali pa po poti, ki bo zmanjšala pritisk na zdravstvo in morda omogočila miren božič, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ministrski predsednik Bavarske pozval k obveznemu cepljenju

Ministrski predsednik Bavarske Markus Söder pa je danes pozval k obveznem cepljenju po celi Nemčiji od začetka prihodnjega leta. "Potrebujemo učinkovito nacionalno strategijo omejevanja," je poudaril.

V Nemčiji so v zadnjem dnevu znova potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom. V 24 urah so potrdili še 76.414 primerov, pred enim tednom jih je bilo še 52.970. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 znaša 438.

V zadnjem dnevu je umrlo še 357 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so v zadnjih sedmih dneh na 100.000 prebivalcev sprejeli šest bolnikov. To je namreč kriterij za uvajanje ukrepov, mejniki so v zveznih deželah postavljeni pri tri, šest in devet.

Na Češkem znova rekordno število potrjenih okužb

Na Češkem so znova potrdili rekordno število okužb v enem dnevu. V zadnjem dnevu so namreč potrdili še 27.717 novih primerov, sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev pa je narasla na 1231, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V bolnišnici se zdravi tudi predsednik

V bolnišnicah se zdravi več kot 6000 covidnih bolnikov. Med njimi je tudi predsednik Miloš Zeman, pri katerem so okužbo potrdili v četrtek.

V državi so danes v veljavo stopile izredne razmere. Kavarne, bari in restavracije se morajo zapreti ob 22. uri, obiskovalci pa morajo izpolnjevati pogoj PC, torej da so cepljeni ali so covid-19 preboleli. Odpovedali so vse božične sejme, omejili so tudi število obiskovalcev na športnih dogodkih.

Ob pojavu novega seva prepoved vstopa v državo iz nekaterih afriških držav

Vlada je medtem ob pojavu nove koronavirusne različice prepovedala vstop v državo za nedržavljane članic EU iz Južne Afrike, Namibije, Mozambika, Zambije in še štirih afriških držav. Ukrep bo stopil v veljavo v soboto. Za državljane EU je ob vstopu na Češko obvezna karantena.