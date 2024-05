Policisti so v nedeljo zvečer opravljali meritve hitrosti v naselju Lomanoše. Dvaindvajsetletni voznik osebnega avtomobila je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil 159 kilometrov na uro. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na sodišče, so danes sporočili s policije.