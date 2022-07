V Lukovici dvoletni otrok ostal zaklenjen v avtomobilu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zjutraj, nekaj minut po osmi uri, se je na počivališču v Lukovici na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane dvoletni otrok zaklenil v avto. Poklicni gasilci CZR Domžale so otroka s tehničnim posegom rešili iz zaklenjenega vozila ter ga predali staršem.

Da so bili ob 8.08 obveščeni, da se je dvoletni otrok zaklenil v avto, starša pa nista mogla do njega, je pojasnil vodja takratne izmene poklicne enote CZR Domžale Jani Jeraj, poroča Domžalec.si. Gasilci so takoj po prihodu s tehničnim posegom odprli vozilo, ki pri tem ni utrpelo poškodb, ter otroka predali staršem.

Kaj se je zgodilo?

Domžalec.si še poroča, da je šlo za državljane Romunije, ki so se med potovanjem ustavili na počivališču, starša sta izstopila iz avtomobila, medtem ko je dvoletnik spal. Ko se je prebudil, je po vsej verjetnosti pritisnil gumb pri vratih, zaradi česar se je avto zaklenil.