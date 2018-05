V Ljubljani zagorela štiri tovorna vozila #video #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,08 termometer Kaya Kamenarič Avtorji: STA,

Na parkirišču ob Drabosnjakovi ulici v Šiški so nekaj pred 4. uro zjutraj gorela štiri tovorna vozila. V požaru je izteklo od 1000 do 1500 litrov goriva, uničeni so bili tudi elektroenergetski vodi nad tovornimi vozili, so zapisali v poročilu Centra za obveščanje RS.