V Ljubljani množični shod za Ukrajino in manjše druženje podpornikov Rusije #video

Shoda v podporo Ukrajini se je udeležilo več sto ljudi, ki so po ulicah Ljubljane nosili transparente z napisi, kot sta "Skupaj bomo zmagali" in "Nehajte pobijati ukrajinske družine", ter skandirali "Rusiji sankcije, Ukrajini podporo" in "Slava Ukrajini".

Foto: Bojan Puhek

Med drugim so zahtevali tudi pravičen mir, vrnitev zasedenih ozemelj in zaščito ukrajinskega prebivalstva, je poročala Televizija Slovenija. Udeleženci in udeleženke shoda, med katerimi so bili tudi državljani in državljanke Ukrajine, so se Sloveniji tudi zahvalili za podporo njihovi državi.

Oglejte si galerijo fotografij s shoda "Samo mir za Ukrajino":

Istočasno je na Prešernovem trgu, natančneje tik ob vznožju Prešernovega spomenika, potekal precej manjši shod slovenskih podpornikov Rusije v organizaciji gibanja Slovenija proti rusofobiji. Da se bodo udeležili shoda, je na družbenem omrežju Facebook, kjer je dejavno gibanje Slovenija proti rusofobiji, sicer potrdilo nekaj več kot 30 oseb.

Shod podpornikov Rusije na Prešernovem trgu v Ljubljani Foto: Bojan Puhek