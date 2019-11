V koprskem pristanišču obtičalo 220 glav živine #video

V Luki Koper je že skoraj mesec dni in pol ujetih 220 glav živine, ki bi morala na pot v Izrael, a od tam ves ta čas ni bilo ustreznih dokumentov. Palestinec, ki živi v Izraelu, je krave kupil na Madžarskem, a zaradi političnih napetosti ni dobil dovoljenja za prevoz živali. Skupaj z živino je bila do danes v Kopru ujeta tudi posadka.

Ladja je na koncu brez živine odplula proti Turčiji, govedo pa bodo s tovornjaki odpeljali v Romunijo, kjer naj bi jih prevzel novi kupec iz Rusije, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

220 madžarskih krav na prevoz čaka že skoraj mesec in pol

Avtomobili, kontejnerji in vlaki niso nič neobičajnega za Luko Koper, marsikdo pa ob tem ne ve, da skozi naše največje pristanišče izvažajo tudi govedo. "V lanskem letu smo pretovorili nekaj manj kot sto tisoč glav živine. Večinoma gre za govedo, včasih pa za ovce," je pojasnil Sebastjan Šik iz Luke Koper.

220 krav z Madžarske je skoraj mesec in pol čakalo, da jih z ladjo prepeljejo do Izraela. Zapletlo se je, ker je njihov lastnik v Izraelu čakal na potrebna dovoljenja. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bila težava napete politične razmere v Izraelu, lastnik pa je po rodu Palestinec.

Živino stalno nadzoruje veterinarska inšpekcija

Ekipe Planeta v hlev niso spustili, so se pa prepričali, da je z živalmi vse v najlepšem redu. ''Tukaj so živali na pokritem, imajo na razpolago hrano, vodo in stajo, tako da je poskrbljeno za njihovo bivanje," je razložil Šik. Živino nadzoruje tudi veterinarska inšpekcija, ki ima v bližini svoje prostore. "Inšpektor je tudi fizično vedno prisoten in občasno tudi nadzoruje dogajanje v hlevu," je še dodal Šik.

Od 10. oktobra so bili na ladji ujeti tudi mornarji, ki pa so danes pozno popoldne iz Kopra vendarle krenili proti Turčiji. Govedo medtem ostaja v našem največjem pristanišču. "Zaradi tako dolgega postanka v Sloveniji je bilo treba spremeniti vse dokumente. Ko dobijo vse dokumente, bo šla živina v Romunijo," je pojasnil posrednik Zlatan Čok. Na Balkan bodo krave, ki zdaj še nekaj dni ostajajo v Kopru, odšle s tovornjaki, najverjetneje pa jih bodo prodali v Rusijo, so še poročali na Planetu.