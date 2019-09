V Kemisu se delo vrača na stare tire

V Kemisovem obratu na Vrhniki po tem, ko je ministrstvo za okolje in prostor prejšnji teden odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, krepijo obseg proizvodnje. "Delamo, kolikor dobimo terminov v tujini," je za STA pojasnil direktor podjetja Boštjan Šimenc. Na delo so se vrnili vsi Kemisovi delavci.

V Kemisu so že prejšnji teden ponovno začeli prevzemati odpadke od partnerjev, sedaj pa delajo že v podobnem obsegu kot pred izdajo odločbe gradbene inšpekcije. Kot je povedal Šimenc, so uspeli zadržati vse partnerje v tujini, torej vse termine, ki so jih imeli v sežigalnicah. A terminov, ki jih lahko pridobijo, na voljo ni toliko, kot bi jih želeli. "Odpadkov v Evropi je toliko, da jih dobimo omejeno količino," je izpostavil Šimenc.

Odpadki so v veliki meri čakali v skladiščih

Večinoma so zadržali tudi stranke v Sloveniji. "Nekateri večji proizvajalci so v vmesnem času reševali svojo proizvodnjo tako, da so odpadke predali naši konkurenci, a potem ta ni mogla poskrbeti za druge odpadke," je opozoril Šimenc. Tudi konkurenca ima namreč omejene zmogljivosti, ker so te vezane na tujino. Kemisovih zakupljenih zmogljivosti v zadnjem mesecu dni ni dobil nihče drug.

Odpadki so tako v veliki meri čakali v skladiščih in slovenski partnerji te dni že pritiskajo na Kemis, naj jih čim prej odpelje, je še dodal Šimenc.

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ pred tednom dni odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je Kemisu odredil prepoved opravljanja dejavnosti, in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene. Inšpekcija mora sicer novo odločitev izdati v roku enega meseca.

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.