V Kemis znova prihajajo inšpektorji

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je vrhniški družbi Kemis prepovedal opravljanje dejavnosti, ter mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene, so pojasnili na ministrstvu.

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.

Kemis se je na inšpekcijsko odločbo pritožil

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je naročil, da ministrstvo pritožbo obravnava prednostno. Prav tako je naročil gradbenemu inšpektoratu, da mora prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje.

Kemis je namreč predlagal, da se začasno odloži izpolnitev inšpekcijske odločbe vsaj v delu, v katerem mu je prepovedano opravljanje gospodarske dejavnosti v domnevno nelegalno zgrajenih objektih, a je inšpektorat predlog zavrnil.

Družba Kemis lahko po odločitvi ministrstva za okolje in prostor tako nadaljuje delo. "Menim, da se bomo do konca tedna toliko organizirali, da se bodo zaposleni vrnili na delo," je pojasnil direktor Kemisa Boštjan Šimenc. Dodal je, da so za odločitev ministrstva izvedeli prek odločbe gradbene inšpekcije, ki so jo prejeli danes.