V jeseniški bolnišnici zaradi pomanjkanja sester zaprt del internega oddelka

Kot je za STA pojasnil Poklukar, že zadnji dve leti na vseh kliničnih oddelkih v Sloveniji opažajo trend odhodov medicinskih sester na druga delovna mesta zdravstvu, ki fizično niso tako zahtevna, so pa približno enako plačana. Številne medicinske sestre zaradi slabega nagrajevanja odhajajo celo v druge gospodarske panoge.

"Čeprav je trend prisoten že zadnji dve leti, pa je v zadnjem času vse bolj izrazit in sedaj je bilo prvič, da smo bili primorani zaradi tega na oddelek sprejeti manj bolnikov," je povedal Poklukar. Ob tem je izpostavil, da gre za sistemski problem, saj imajo enake težave na ljubljanskem onkološkem inštitutu in po njegovem vedenju tudi v bolnišnicah v Novem mestu, Izoli in Novi Gorici.

Medicinskih sester dovolj, a jih je potrebno motivirati

"Gre za sistemski problem in za njegovo rešitev bo treba narediti sistemske korake," je izpostavil Poklukar, ki je prepričan, da je medicinskih sester v Sloveniji zaenkrat še dovolj, treba pa jih je motivirati, da ostanejo v zdravstvu oziroma se vanj vrnejo. Iz zdravstva namreč zaradi trenutne neurejenosti tega področja odhajajo. Primanjkljaj pa se čuti zlasti na kliničnih oddelkih, kjer so delo in urniki najbolj zahtevni.

Razlogov za pomanjkanje medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov na kliničnih oddelkih je več. Eden od njih je, da odhajajo v primarno zdravstvo, kjer se je odprlo več kot 800 referenčnih ambulant in s tem tudi novih delovnih mest. Delo v referenčnih ambulantah prinaša medicinskim sestram približno enako plačilo kot na kliničnih oddelkih in to ob manjših obremenitvah in prijaznejšem delovnem času.

Tako medicinske sestre v referenčnih ambulantah delajo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, na kliničnih oddelkih pa se dela 24 ur na dan vse dni v letu. Razlike v plačah glede na zahtevnost delovnega mesta in delovni čas so premajhne, je opozoril Poklukar in pojasnil, da medicinska sestra v 26. plačnem razredu na 12-urno delovno soboto prejme 57 evrov neto oziroma 87 evrov bruto.