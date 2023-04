V javni obravnavi je osnutek slovenske vesoljske strategije do leta 2030, ki ga je pripravilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju s podjetjem SpaceTec Partners. Kot so poudarili na današnji predstavitvi v Ljubljani, je strategija med drugim pomemben korak na poti k polnopravnemu članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa).

Kot je pojasnil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, osnutek slovenske vesoljske strategije na enem mestu združuje ambicije države na področju vesolja. "Slovenija je majhna na Zemlji, a želi postati velika v vesolju," je poudaril.

Nad strategijo in vsemi dejavnostmi na področju vesolja bdi novoustanovljena Slovenska vesoljska pisarna, katere dosežki so po Frangeževih besedah že zdaj impresivni. "Slovenija ima obetajoč vesoljski industrijski sektor z mnogimi uspešnimi podjetji, ki sodelujejo v mednarodnih vesoljskih programih," je dejal.

Slovenija tudi povečuje vplačila v programe Ese, da bi s tem povečala možnost sodelovanja slovenskih podjetij. To je pomembno tudi z vidika povečevanja dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, je dodal Frangež.

Predstavnik Gordon Campbell poudaril "brez dvoma impresivne" dosežke Slovenije

Tudi predstavnik Ese Gordon Campbell je izpostavil "brez dvoma impresivne" dosežke Slovenije na področju vesolja. Majhnost države je po njegovih besedah v tem primeru prednost, ki se med drugim kaže pri lažjem medsektorskem sodelovanju. Dobro pripravljena strategija je po njegovih besedah pomembna tudi zato, ker lahko tako Esa lažje in hitreje prepozna potenciale države. Slovenija je v Esi sicer že dobro prepoznavna, je poudaril.

"Slovenija ima edinstven položaj za sodelovanje na rastočem trgu vesoljskih tehnologij," je dodal predstavnik podjetja SpaceTec Partners Thomas Tanghe. Pri tem je med drugim izpostavil močan akademski sektor, spodbudno okolje za inovacije in uveljavljeno področje ključnih tehnologij.

Kot je pojasnila vodja Slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer, so strategijo pripravili v sodelovanju z gospodarstvom in akademsko sfero. "Temelji predvsem na splošni tehnologiji opazovanja Zemlje, človeških in robotskih raziskavah, znanstvenih programih in telekomunikacijah," je povedala. Kot najpomembnejše države partnerice je izpostavila Francijo, Nemčijo in Italijo.

Osnutek strategije vključuje pet strateških stebrov za podporo razvoju sektorja. Prvi trije so namenjeni razvoju programskih prednostnih področij. To so spodbujanje in razvoj vesoljskih tehnologij ter raziskav in razvoja, sodelovanje pri mednarodnem raziskovanju in proučevanju vesolja ter vesoljske aplikacije.

Preostala dva stebra sta namenjena vzpostavljanju ugodnih pogojev za nadaljnji razvoj vesoljskega sektorja. To vključuje spodbujanje izobraževanja na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike med prihodnjimi generacijami ter širitev zmogljivosti Slovenije za podporo podjetništvu in razvoju programov za vesoljske inovacije z uporabo in nadgradnjo obstoječih shem za podporo podjetništvu.

Vesoljski sektor je eden najhitreje rastočih v Sloveniji

Kot je med drugim zapisano v osnutku strategije, je vesoljski sektor eden od najhitreje rastočih, tudi v Sloveniji. Zanj so značilni veliki multiplikativni učinki na gospodarsko rast in zaposlovanje, na zeleni digitalni prehod ter razvoj raziskovalne dejavnosti.

Slovenija bi s strategijo sprejela vizijo, po kateri si slovenski prostor prizadeva širiti meje znanja in inovacij ter navdihovati zeleno, digitalno in trajnostno prihodnost. "Slovenija, ki se umešča med dinamična vesoljska gospodarstva, želi spodbujati okolje, ki bo omogočalo inovacijski in tehnološki razvoj, da bi tako imela boljši položaj med globalnimi tekmeci. Slovenska podjetja se zavedajo, da smo na prelomni točki, zato si prizadevajo za korak naprej pri uveljavitvi na mednarodnem prizorišču, tudi z uporabo lokalnega strokovnega znanja," je med drugim zapisano v osnutku.

Ministrstvo pripombe in predloge zbira do 10. maja.