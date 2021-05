To v javnem pismu sporočajo vodilna domača podjetja s področja mobilnosti

Med podpisniki so predstavniki podjetij AV Living Lab, Avantcar, GreenGo, GoOpti, Porsche Slovenija, Renault Nissan Slovenija ter Gospodarsko interesno združenje (GIZ) ACS – Slovenski avtomobilski grozd, ki združuje slovenske dobavitelje avtomobilske industrije.

S pismom, ki so ga poslali poslankam in poslancem, želijo predstaviti pomen sprejema zakonodaje za prihodnost modernih oblik mobilnosti v Sloveniji. "Predstavniki podjetij s področja mobilnosti želimo javno podpreti vizijo digitalne mobilnosti, saj verjamemo, da prinaša napredne in boljše storitve ter predstavlja pomemben napredek na področju mobilnosti v Sloveniji," so zapisali.

Mobilnost ključna za okrevanje gospodarstva po krizi

Mobilnost je ena najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog, ki se čedalje bolj prepleta z digitalno tehnologijo. Kot takšna bo digitalna mobilnost lahko tudi pomemben aktivator gospodarstva v času okrevanja po krizi, še dodajajo.