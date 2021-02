V Goriških Brdih neznanec ukradel pet defibrilatorjev

Po dosedanjih zbranih ugotovitvah policije je neznani storilec v času od 27. novembra lani do prijave kaznivega dejanja 28. januarja letos ukradel pet AED defibrilatorjev in jih v naseljih Hum, Kozana, Vipolže, Ceglo in Višnjevik nadomestil z drugimi, nemške izdelave. Ti so po videzu in obliki skoraj enaki ukradenim, vendar so drug tip aparata in ne zadostujejo slovenskim predpisom.

Po zamenjavi z nemškimi defibrilatorji je zaenkrat še neznani storilec z ukradenimi predmeti odšel neznano kam. S tem dejanjem je oškodovancu, to je Občini Brda, povzročil materialno škodo v višini približno 7500 evrov, so še zapisali na PU Nova Gorica.

Okoliščine in motiv kaznivega dejanja policisti še preiskujejo. Policijska preiskava poteka tudi v smeri suma kaznivega dejanja tatvine nameščenih nemških defibrilatorjev, piše STA.