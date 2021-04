Veselovih 200 tisoč evrov od Fife: DZ čaka odločitev KPK

V SDS, NSi in SNS so prepričani, da funkcija Tomaža Vesela v Fifi ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča, zato ga želijo razrešiti.

V SDS, NSi in SNS so prepričani, da funkcija Tomaža Vesela v Fifi ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča, zato ga želijo razrešiti. Foto: Ana Kovač

Potem ko so poslanci SDS, NSi in SNS sredi marca letos vložili zahtevo za sklic mandatno-volilne komisije (MVK), na kateri bi predlagali, da predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu preneha funkcija, se je predsednik MVK Ivan Hršak (DeSUS) odločil, da tega ne bo storil. "V tem trenutku ni pravne podlage, da bi sklicali to sejo in tak odgovor sem tudi poslal predlagateljem," je o zahtevi po poročanju časnika Delo dejal Hršak. Na potezi je KPK, ki ugotavlja nezdružljivost funkcij.

V SDS, NSi in SNS so namreč prepričani, da funkcija Tomaža Vesela v Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča. Ker v Fifi opravlja pridobitno nadzorno dejavnost, torej njegova tamkajšnja funkcija po mnenju predlagateljev ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča.

Iz javno dostopnega poročila o upravljanju Fife iz leta 2016 je namreč razvidno, da je bil Vesel 6. julija 2016 imenovan za vodjo neodvisnega odbora za revizijo in skladnost. Kot vodja odbora pa opravlja tudi funkcijo vodje pododbora za nadomestila, ki določa pravila za določanje nadomestil v Fifi. Vesel za to prejema letno plačilo, v letu 2019 je ta znašala 246 tisoč ameriških dolarjev (okoli 200 tisoč evrov). Obenem pa so opozorili, da Vesel ni pridobil dovoljenja za opravljanje dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka in premoženjske koristi.

Hršak sledil mnenju zakonodajno-pravne službe DZ

Predsednik MVK Ivan Hršak je s svojo odločitvijo po navedbah Dela sledil mnenju parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki izpostavlja, da je ugotavljanje morebitnih nezdružljivosti Veselovih funkcij najprej v rokah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Predsednik mandatno-volilne komisije DZ Ivan Hršak nujne seje komisije ne bo sklical, dokler ne bo znana odločitev protikorupcijske komisije. Foto: STA

"Pristojnost KPK za odločanje po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije je izključna, kar pomeni, da noben drug državni organ ne more odločati o nezdružljivosti opravljanja funkcije dejavnosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije," je po navedbah Dela med drugim zapisala vodja zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič.

KPK preverja nezdružljivost funkcij

KPK je sicer Veselovo opravljanje funkcije na Fifi sicer že vzela pod drobnogled, ko se je v pričakovanju revizije nabave zaščitne in medicinske opreme odprlo tudi to vprašanje. "Zadeva je še v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se na podlagi pridobljenih pojasnil in dokumentacije preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije," so za Delo pojasnili na KPK.

Dodali so, da podobnega primera, ki bi vseboval tudi mednarodno komponento, doslej še niso obravnavali. Zaradi zahtevnosti primera pa je za tolmačenje posameznih elementov, ki so pomembni za presojo morebitne nezdružljivosti funkcij v konkretnem primeru, zaprosila pristojne državne organe.

Če bo nezdružljivost funkcij potrjena, jo bo moral Vesel odpraviti

V Delu so še zapisali, da tudi če bi oziroma bo KPK ugotovila nezdružljivost funkcij, bo v skladu z zakonodajo funkcionarja najprej morala opozoriti in mu določiti rok (od 15 dni do treh mesecev), v katerem mora nezdružljivost odpraviti. Šele če ta nezdružljivost ne bi bila odpravljena, pa bi bili po obvestilu KPK na vrsti poslanci oziroma MVK, ki bi lahko ugotovila njegovo prenehanje mandata.

Vesel sicer vztraja, da s pravnega vidika ne bi smelo biti problema. Če bi KPK imela nasprotno stališče in tako pritrdila navedbam SDS, NSi in SNS, da gre za interesno združenje, pa Vesel pravi, da bo v roku, ki bi mu ga v tem primeru naložili, razmislil o eni ali drugi funkciji. "Mislim, da do te pravne situacije ne more priti, razen če bi spremenili zakon, ki pa ne more ravnati retroaktivno," je za Delo dejal Vesel.

Dodal je še, da se njemu zdi bistveno, da mu še nihče ni uspel dokazati, da bi računsko sodišče delalo manj učinkovito ali zavzeto, odkar opravlja omenjeno funkcijo. "Nasprotno, delamo s tako vnemo, da se nekaterim zdi moteče," je prepričan.