V DZ nova pobuda za legalizacijo konoplje

Danes so predstavniki Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA in Zdravnikov za regulacijo konoplje (DFCR) v DZ predali deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji. Pozivajo k temu, da se omogoči uradno zdravljenje s konopljo, izvedba raziskav in razvoja na tem področju pri nas in da se dekriminalizira uporaba konoplje.

Po njihovem mnenju je prepoved konoplje škodljiva, neučinkovita in nepotrebna. Kot navajajo, se lahko zaradi prepovedi konoplje na trgu prepovedanih drog pojavlja veliko bolj psihoaktivna in zaradi možnih kontaminacij tudi nevarna konoplja, širi pa se tudi uporaba nevarnih sintetičnih kanabinoidov.

Trdijo, da prepoved konoplje ovira in stigmatizira tudi zdravnike, raziskovalce in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem področjem.

Uporaba konoplje ni brez tveganj

Priznavajo sicer, da uporaba konoplje ni brez tveganj, a večini odraslih odgovorna uporaba konoplje za osebne namene ne povzroča škodljivih posledic. Zdravstvena tveganja pri škodljivi uporabi konoplje so celo manjša kot tveganja pri alkoholu in tobaku, ki sta dovoljeni drogi za odrasle.

Zato menijo, da je treba politike na področju regulacije konoplje izvajati in spremljati na celovit način v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki. Podpirajo raziskovanje in ustrezno regulacijo konoplje za zdravstvene namene, preventivno vzgojo s poudarkom na mladoletnih ter regulacijo za odrasle in gospodarstvo.

Foto: Ana Kovač

Ustrezna regulacija je korstna za javno zdravje

Ustrezna regulacija je po njihovem mnenju koristna za javno zdravje, saj državi omogoča nadzor nad pridelavo, proizvodnjo, testiranjem, označevanjem, distribucijo in prodajo konoplje.

Ustrezna regulacija bi spodbudila in omogočila odprto komunikacijo med bolnikom in zdravnikom o uporabi konoplje in bi pospešila raziskave tako o tveganjih kot tudi o koristnih učinkih uporabe konoplje, navajajo. Z ustrezno regulacijo bi po njihovih navedbah tudi ustvarili pogoje za širše in z dejstvi podkrepljeno razumevanje različnih vidikov uporabe konoplje.

Treba je odpraviti stigmatizacijo uporabnikov konoplje

V omenjenih institucijah tudi ocenjujejo, da je zaradi spoštovanja človekovih pravic, zmanjševanja škode, povezane z uporabo konoplje, in zaradi izboljšanja javnega zdravja treba odpraviti kriminalizacijo, globe, marginalizacijo in stigmatizacijo uporabnikov konoplje, kot priporočajo tudi številni strokovnjaki in mednarodne organizacije.

Zavzemajo se tudi za ustrezne preventivne in terapevtske programe za uporabnike, ki takšno pomoč potrebujejo, pri čemer je treba posebno pozornost v tej zvezi nujno nameniti mladim. Davki od prodaje konoplje naj se namenijo za financiranje raziskav, izobraževanja in programov pomoči pri odvisnosti od substanc ter za vlaganje nazaj v skupnost, so še navedli.