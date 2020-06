V državni svet namesto Kanglerja prihaja Vogrin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med preostalimi kandidati je štiri glasove prejel Leopold Hanžič, Iztok Peterin in Boštjan Munda sta dobila vsak po en glas, za Franja Mihaliča ni glasoval nihče. Ena glasovnica je bila prazna in tako neveljavna, trije elektorji pa se niso udeležili glasovanja, poroča STA.

Željka Vogrina so za kandidata za nadomestnega člana državnega sveta predlagale občine Maribor, Duplek, Rače - Fram, Šentilj in Pesnica, zato je bila njegova zmaga pričakovana. Te občine so namreč imenovale 31 od skupno 38 elektorjev.

Nekdanji načelnik mariborske upravne enote in že drugi mandat mariborski mestni svetnik velja za tesnega sodelavca nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Je eden vodilnih in ustanovnih članov Nove ljudske stranke Slovenije (NLS), ki jo je Kangler vzpostavil po izključitvi iz SLS, in njene barve zastopa tudi v aktualni sestavi mariborskega mestnega sveta.

Prizadeval si bo tudi za decentralizacijo države

V predstavitvi kandidature je Vogrin napovedal prizadevanja za decentralizacijo države, ustrezno financiranje občin in sistemsko ureditev problematike javnih cest, ki potekajo prek zasebnih zemljišč. "Obljubim, da bom delal v dobrobit lokalne skupnosti, katere predstavnik bom," je dejal v prvi izjavi po razglasitvi rezultata glasovanja.

Obljubil je sodelovanje z vsemi župani občin, ki jih bo zastopal v državnem svetu. "Prepričan sem, da lahko s svojimi izkušnjami, znanjem in kompetencami pomagam lokalnim skupnostim pri uveljavljanju njihovih interesov in reševanju njihovih težav," je dejal.

Od preostalih kandidatov sta bila prisotna le Peterin, ki ga je predlagala Občina Miklavž na Dravskem polju, in Munda, kandidat Občine Starše. Oba sta povedala, da nista dobila vabila na današnjo predstavitev.

Predsednik volilne komisije Branko Reisman je pojasnil, da predstavitev in vabilo kandidatov nista zakonsko obvezna, a so ju vsem kandidatom kljub temu poslali. Zakaj vabil niso dobili, mu ni znano, saj "iz listin, s katerimi razpolagamo s pošte, izhaja, da so vsi kandidati prejeli ta vabila". Morebiten ugovor na izid volitev je mogoče vložiti v treh dneh po glasovanju.

Volitve nadomestnega državnega svetnika, predstavnika lokalnih interesov v tretji volilni enoti, so bile sklicane po tem, ko je bil Kangler imenovan za državnega sekretarja na notranjem ministrstvu in tako ne more biti več svetnik. Eden od 22 zastopnikov lokalnih interesov v tem mandatu državnega sveta je postal novembra 2017. Na današnjem glasovanju je bil navzoč kot elektor, še navaja STA.