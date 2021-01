V državnem zboru prihodnji teden brez možnosti glasovanja na daljavo

Kolegij predsednika državnega zbora je na današnji seji potrjeval časovni potek rednega zasedanja, ki se bo začelo v ponedeljek in bo trajalo do srede. Največ časa bodo poslanci namenili splošni razpravi o novelah zakonov o tujcih ter o mednarodni zaščiti. Za vsak predlog je predvidenih šest ur razprave, poroča STA.

LMŠ za izredno sejo. Zorčič: Prejšnji teden niste imeli pripomb.

Poslanka LMŠ in podpredsednic državnega zbora Tina Heferle je opozorila, da so v preteklih mesecih v državnem zboru sklicevali le izredne seje, zato da so odsotnim poslancem omogočili sodelovanje na daljavo. Kot je dodala, je predsednik državnega zbora Igor Zorčič v preteklosti že vnaprej predlagal, da se skliče izredna seja, tokrat pa tega ni storil in je sklical redno sejo. Zorčiča je povprašala po razlogih za takšno odločitev, saj se epidemiološke razmere medtem niso spremenile, poleg tega pa se je z novim koronavirusom okužilo več poslancev. Zanimalo jo je, ali bi se vendarle lahko dogovorili za sklic izredne seje.

Zorčič je pojasnil, da so odločitev o sklicu redne seje potrdili na prejšnji seji kolegija, pri čemer nobena od poslanskih skupin na to ni imela pripomb. Kot razlog, da ni predlagal sklica izredne seje, pa je navedel tajno glasovanje o kandidatki za sodnico na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu, ki ga imajo na dnevnem redu. Tajno glasovanje odsotnim poslancem namreč ni omogočeno.

Heferletova je Zorčiča tudi vprašala, kaj se bo zgodilo s poslanci, ki bodo imeli pred začetkom seje v ponedeljek pozitiven izvid na hitrem antigenskem testu. Po Zorčičevih besedah je to vsem znano, poslanci s pozitivnim izvidom bodo morali v samoizolacijo in ne bodo mogli sodelovati na seji.

Erjavec vlado pozval, naj razmisli o prednostnem cepljenju poslancev

Predstavniki poslanskih skupin so se sicer z Zorčičem že v četrtek pogovarjali o rešitvi, ki bi omogočala tajno glasovanje zunaj državnega zbora, a dogovora niso dosegli. Predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki je nedavno umaknil soglasje h kandidaturi za mandatarja, ker o predlogu konstruktivne nezaupnice zaradi okužbe ali tveganega stika ne bi mogli odločati vsi poslanci, je po današnjem srečanju predsednikov strank KUL izrazil razočaranje, da Zorčič ni prevzel aktivne vloge pri reševanju vprašanja uresničevanja ustavne pravice.

"Obžalujem, da poslovnik državnega zbora ne omogoča tajnega glasovanja vsem poslancem. Mislim, da je to ustavno sporno in tudi diskriminatorno," je dejal Erjavec. Kot je napovedal, bodo zato vložili predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi bodo poskusili urediti vprašanje glasovanja tudi za tiste poslance, ki zaradi svoje odsotnosti ne morejo glasovati tajno na daljavo oziroma na kakršenkoli način.

Prvak DeSUS Karl Erjavec je vlado pozval, naj razmisli o prednostnem cepljenju poslancev proti bolezni covid-19. Foto: STA

Erjavec pričakuje, da bosta državni zbor in pristojna komisija predlog proučila ter sprejela rešitve, ki bodo vsem poslancem omogočale uresničevanje ustavne pravice. "Mislim, da pri sodobni tehnologiji ne bi smela biti težava, da poslanka ali poslanec tudi tajno glasuje na daljavo. Če pa že ne zaupamo sodobni tehnologiji, pa lahko uporabimo analogijo iz volilne zakonodaje," je dodal Erjavec.

Ob tem je ponovil, da bodo predlog konstruktivne nezaupnice spet vložili "tisti trenutek, ko bodo zagotovljeni normalni pogoji za delo vseh poslancev v državnem zboru". Obenem je vlado pozval, naj razmisli o prednostnem cepljenju poslancev proti bolezni covid-19, saj da ti opravljajo eno od ključnih funkcij v državi, poroča STA.