V Dražgošah spominska slovesnost ob 83. obletnici dražgoške bitke

Dražgoška bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem, so izpostavili v Organizacijskem komiteju za prireditve po stezah partizanske Jelovice, kjer že 68 let pripravljajo spominske slovesnosti v Dražgošah. V bitki se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, imela pa je zgodovinski pomen za celo Evropo, so zapisali.

Prvi velik upor na naših tleh predstavlja skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino, kjer je padlo 45 vojakov patrulje 181. rezervnega policijskega polka, pa tudi z množično decembrsko poljansko vstajo z uspešnimi boji Cankarjevega bataljona. Gre za pomembno trilogijo bojev v prvem letu upora na slovenskih tleh, saj je omajala mit nepremagljivosti nemške vojske, so poudarili.

Partizani so se 11. januarja 1942 ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico. Nemci so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo januarja in februarja popolnoma porušili. V spomin na te dogodke bo garda Slovenske vojske danes v imenu predsednice republike Nataše Pirc Musar položila venec h kostnici, v kateri so posmrtni ostanki ubitih partizanov in domačinov. Padlim se bodo poklonile tudi druge delegacije.

Slovesnost tudi priložnost za pohod

Običajno se na spominski slovesnosti, ki jo pripravlja Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka, zbere več tisoč ljudi, pri čemer se mnogi v vas na pobočjih Jelovice podajo peš. Tudi letos različna planinska društva v sodelovanju z veteranskimi organizacijami pripravljajo vrsto krajših in daljših pohodov z več izhodišč.

Udeleženci najdaljših pohodov, in sicer 46. pohoda Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše ter 26. pohoda Železniki-Ratitovec-Jelovica-Dražgoše, so se na pot odpravili že ponoči. Organiziran pa bo tudi pohod z najdaljšo tradicijo, to je 48. pohod iz bohinjske soteske prek Rovtarice v Dražgoše.