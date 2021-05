V Domžalah kača prestrašila stanovalce

Stanovalci ene izmed hiš v kraju Zaboršt pri Domžalah so bili deležni prav posebnega obiska. V hišo je zatavala kača kobranka, in ker je niso bili posebej veseli, so na pomoč poklicali gasilce. Poklicni gasilci CZR Domžale so kačo ujeli in prenesli nazaj v naravo.

"Verjetno je kača splezala na vhodna vrata, stanovalci pa so jo opazili, ko so zapirali vrata in jo priprli," je za spletni portal Domžalec.si pojasnil Jani Jeraj, vodja nočne izmene poklicne gasilske enote CZR Domžale.

Stanovalci so se kače prestrašili in na pomoč poklicali gasilce. Ti so kačo ujeli in jo prenesli nazaj v naravo.

Gasilci so sicer nestrupeno kačo ujeli in jo vrnili v naravo. Foto: CZR Domžale

Kača kobranka ni strupena. Je sorodnica bolj znane belouške in običajno zraste do enega metra. Prepoznate jo po temnih lisah, ki so na hrbtu razporejene kot polja na šahovnici. Po hrbtu je rumenkasta s temnimi prečnimi lisami. Tako kot vse kače se tudi kobranka pred ljudmi poskuša skriti in pobegniti. Kobranka človeka ne ugrizne.