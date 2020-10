V delu opozicije za odpravo diskriminacije samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo

V delu opozicije so proti diskriminaciji samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo. V Levici so tako s sopodpisi LMŠ, SD in SAB danes vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, po katerem samska ženska ni upravičena do oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Trenutno veljavna zakonodaja o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo je diskriminatorna in protiustavna, ker dostop do teh postopkov omejuje izključno na poročene pare in pare v zunajzakonski skupnosti, medtem ko samskim ženskam to pravico odreka, so zapisali v Levici. Glede na to izpodbijajo 5. člen zakona. Hkrati pričakujejo, da bo ustavno sodišče zahtevo obravnavalo prednostno in v najkrajšem roku odpravilo "nazadnjaško" ureditev.

Po njihovih navedbah se "zatiranje in diskriminatorna obravnava žensk na področju dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo" vleče vse od leta 2001. Na takratnem naknadnem zakonodajnem referendumu je bila novela zakona, s katero bi bili postopki umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo dostopni tudi za samske ženske, namreč zavrnjena, poroča STA.

Sedanja ureditev sili ženske v zdravljenje v tujini

Po navedbah Levice je bilo vprašanje obravnavano pred ustavnim sodiščem že trikrat, a vsebinske odločitve sodišča še ni bilo. Omejitev dostopa do oploditve z biomedicinsko pomočjo tako po zakonu iz leta 2000 še vedno ostaja v veljavi. Takšna ureditev pa po besedah Levice sili ženske, da gredo na zdravljenje v tujino, kar znova pomeni diskriminacijo. Zdravljenje v tujini je namreč dostopno le tistim, ki ga lahko plačajo. A po mnenju Levice gre za pravico, ki ne sme biti odvisna od socialnega oziroma družbenega položaja ženske.

Glede na to je po njihovem mnenju skrajni čas za odpravo diskriminacije samskih žensk, s čimer bi se Slovenija pridružila evropskim državam, ki so to že storile. Med njimi so Hrvaška, Poljska, Nemčija, Finska, Madžarska, Nizozemska, Danska, Češka, Španija in Velika Britanija, so našteli po poročanju STA.