Kandidati za ustavnega sodnika: del opozicije v dvomih, koalicija molči #foto

Vodje poslancev SDS, NSi, SD, SMC, Levice in LMŠ so se udeležili posveta pri predsedniku republike Borutu Pahorju o kandidatih za ustavnega sodnika. Vodje koalicijskih poslancev izjav niso dajali. V SD in Levici dvomijo v izvoljivost kateregakoli kandidata, za LMŠ pa je prioriteta umiritev razmer v državi in ne imenovanje ustavnega sodnika.

Pahor je priredil posvetovanja z vodji poslanskih skupin po tistem, ko je objavil že četrti poziv za kandidate za ustavnega sodnika, saj njegovi prejšnji trije predlogi kandidatov niso dobili zadostne podpore v DZ. Tokrat so na poziv prispeli štirje predlogi, prijavili so se Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek.

SD: katerikoli od članov bo težko dobil zadostno podporo v DZ

Vodja poslancev SD Matjaž Han je po posvetu s Pahorjem dejal, da so v njihovi poslanski skupini enega od kandidatov že podpirali v preteklosti, a njegovega imena ne želi razkriti, ker se mu zdi nekorektno do vseh štirih prijavljenih kandidatov. Po njegovem mnenju bo katerikoli od kandidatov težko dobil zadostnih 46 glasov podpore v DZ zaradi razdeljenosti v DZ in nasploh zaradi situacije v državi.

Kot je opozoril, mora v državi priti do situacije, ko "se bomo lahko začeli drugače pogovarjati in bomo na pomembne funkcije dobili ljudi, ki lahko opravljajo svojo nalogo". Glede možnosti predčasnih volitev, o katerih je bilo veliko govora v preteklih tednih, pa je opozoril, da imajo ključ do njih opozicijske stranke, ki podpirajo SDS, in posamezniki, ki podpirajo SDS.

"V tej državi pa smo odvisni od dnevne politične forme posameznikov," je dejal. Opozoril je, da se medtem sprejemajo odločitve – denimo predlog proračuna –, ki bodo lahko naredile težave prihodnjim generacijam. "Danes je všečno hoditi po gradbiščih s kapo in čelado. Kdo pa bo to plačal?" se je vprašal.

Če ne bo prišlo do predčasnih volitev, v SD upajo, da bodo redne parlamentarne volitve na prvi možni datum, to je konec aprila. To stališče je izrazil tudi predsedniku republike. Kot je dejal Han, namreč nekateri želijo pomikati volitve v maj, da bi na državnozborskih volitvah kandidirali sedanji župani, pa zaradi tega ne bi bilo treba razpisovati nadomestnih volitev v občinah, ki bi ostale brez župana.

V SD so enega od kandidatov v preteklosti že podprli, je povedal Matjaž Han. Foto: STA

V Levici se glede podpore kandidatom še niso odločili

Tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec meni, da v tem trenutku verjetno nihče od kandidatov nima možnosti za izglasovanje v DZ. Po njegovi oceni je v DZ pat pozicija, kjer ima včasih ena stran, včasih druga večino, če sploh. To je po njegovem mnenju še en jasen pokazatelj, "da bi bilo najmanj elegantno, da bi vse te težave razrešili vseh muk s predčasnimi volitvami".

V Levici še nimajo dokončne odločitve glede podpore kateremu od kandidatov. Sta se pa danes s Pahorjem dogovorila, da bodo morda opravili še en krog posvetovanj glede na to, kakšni bodo odzivi poslanskih skupin.

Po mnenju Mateja Tašnerja Vatovca nima nihče od kandidatov možnosti za izglasovanje v DZ. Foto: STA

Predčasne volitve so rešitev za umiritev razmer v državi

S predsednikom republike sta se dotaknila tudi aktualnih tem, pri čemer je Tašner Vatovec izrazil skrb glede STA in splošnega nemira v državi. Vodja poslancev Levice meni, da bi bilo treba v tem trenutku pozvati celotno politiko k predčasnim volitvam, saj je to korak k umiritvi razmer v državi.

V LMŠ pa po besedah Braneta Golubovića ocenjujejo, da glede na trenutne razmere v državi, "ko oblast zanika pravno državo, delitev oblasti, ko se arbitrarno izbira, katere določbe zakonov in sodb se bo spoštovalo in katerih ne, ko se selekcionira stroko in se je še tiste na koncu ne posluša, ko se ne želi poslušati ljudi, ki so v stiski in jih je strah," ni glavna prioriteta imenovanje ustavnega sodnika, ampak umiritev teh razmer. A to lahko prinesejo samo predčasne volitve, če se za to odloči vsaj 46 poslancev ali predsednik vlade.

Glede na trenutne razmere v državi, imenovanje ustavnega sodnika ni prioriteta, pravi Brane Golubović. Foto: STA

"Država potrebuje normalizacijo, ne pa, da se delamo, da je vse normalno," je poudaril. Glede morebitne podpore kateremu od prijavljenih kandidatov pa je dejal, da so "konsistentni in se držimo tega, kar smo ves čas govorili". V preteklosti so v LMŠ predlagali za kandidata Terška, ki sicer ob prvem glasovanju v DZ ni dobil zadostne podpore.