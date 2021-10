Anketa Dela: Koalicija KUL Socialnim demokratom škodi

Po anketi, ki jo je agencija Mediana opravila za Delo, je podpora največji koalicijski stranki SDS upadla za odstotno točko, stranke koalicije KUL, SD, LMŠ in Levica, pa so v anketah javnega mnenja prvič izenačene.

Kot je razvidno z zgornje grafike, ima v primerjavi z zadnjo Delovo anketo izpred meseca dni vodilna SDS Janeza Janše 1,2 odstotne točke nižjo podporo. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 28,2 odstotka vprašanih.

Na drugem mestu so še vedno Socialni demokrati Tanje Fajon, ki pa so v primerjavi s preteklo anketo Dela izpred meseca dni izgubili več kot tri odstotne točke in so s 13,9-odstotno podporo le desetinko odstotne točke pred Listo Marjana Šarca. Tej je podpora v primerjavi z anketo Dela s 13. septembra zrasla za skoraj polovico.

Na četrtem mestu je še vedno stranka Levica, ki pa je pridobila pol odstotka in je skoraj že izenačena z drugima članicama koalicije KUL.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

V parlament tudi Pirati

Na petem mestu je z osemodstotno podporo NSi obrambnega ministra Mateja Tonina, sledi ji SAB Alenke Bratušek, ki bi ji svoj glas dalo skoraj sedem odstotkov opredeljenih sodelujočih v anketi. V parlamentarne klopi bi uspelo priti tudi Piratom, ti bi v primeru, da bi bile volitve v obdobju opravljanja ankete, dobili 4,6-odstotno podporo.

Pod parlamentarnim pragom

Pod parlamentarnim pragom so ostale stranke:

- SLS Marjana Podobnika (2,5 odstotka),

- Zelena Slovenija Andreja Čuša (1,8 odstotka),

- Dobra država Bojana Dobovška (1,3 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (1,1 odstotka),

- SMC Zdravka Počivalška (0,8 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (0,6 odstotka).