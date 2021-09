LMŠ, SD, Levica in SAB podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju

Vodje strank LMŠ, SD, Levica in SAB so danes podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Kot piše v sporazumu, je to podlaga za nadaljnje aktivno sodelovanje, pripravo skupnih programskih vsebin, način delovanja in postopkov, ki bodo na volitvah omogočili vzpostavitev trdne, uspešne, učinkovite in razvojno naravnane vlade.

V sporazumu se podpisniki zavezujejo, da bodo po prihodnjih parlamentarnih volitvah sklenili sporazum o oblikovanju vladne koalicije in skupnem oblikovanju vlade. Za mandatarja bodo izvolile predsednika oz. predsednico oz. koordinatorja stranke tiste partnerice, ki bo na volitvah dosegla največji delež glasov. Sicer pa bodo omenjene štiri stranke na naslednjih volitvah nastopile s samostojnimi listami in lastnimi programi.

Katera od KUL strank bo po vaši oceni najuspešnejša na prihodnjih parlamentarnih volitvah? SD. 930 glasov + 37,62%

Levica. 316 glasov + 12,78%

LMŠ. 120 glasov + 4,85%

SAB. 745 glasov + 30,14%

Morebitna stranka Igorja Zorčiča. 361 glasov + 14,60% Oddanih 2472 glasov

Načela opredelili v desetih točkah

K oblikovanju koalicije se lahko ob soglasju vseh podpisnic sporazuma pridružijo druge stranke, ki se strinjajo z osnovnim namenom sporazuma in so v svojem dozdajšnjem delu izkazale spoštovanje do načel, ki izhajajo iz dokumenta.

Ta načela so opredeljena v desetih točkah. Med drugim se zavezujejo k učinkovitejšemu, bolj konsistentnemu in strokovno podprtemu spopadanju s pandemijo covida-19 ter nedotakljivosti načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno.

Zavezujejo se tudi h krepitvi neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje družbe, ter javnih medijev, nevladnih organizacij, civilne družbe in depolitizaciji nacionalno-varnostnega sistema.

Med točkami so tudi boj proti revščini, vlaganje v kakovost in dostopnost sistemov javnega zdravstva, šolstva in dolgotrajne oskrbe ter odmik od prepuščanja izvajanja zasebni iniciativi in prostemu trgu.