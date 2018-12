V decembru se pazite tatov, ki v množicah iščejo svoje tarče #video

"Slovenija ni raj za žeparje, saj moramo vedeti, da se uvrščamo med zelo varne države," je komentiral Matija Breznik, kriminalistični inšpektor. Kljub temu pa je policija lani obravnavala skoraj 12 tisoč tatvin.

Tatvine pogoste med množicami turistov

"Vredne predmete je treba prenašati v notranjih žepih," je opozoril Irfan Beganović, pomočnik komandirja s Policijske postaje Ljubljana - center. "Pri sebi imejte čim manj gotovine. Mobitele, fotoaparate in druge predmete pa je treba ustrezno zavarovati," je še dodal.

Žeparji se svojih pohodov lotevajo na krajih, kjer so prisotne množice ljudi. V gneči je namreč bolj verjetno, da tatvine sploh ne opazite. Policisti v zadnjih letih opažajo, da so se tatvine povečale tudi z večjim številom turistov.

"Turistom se tatovi priključijo v gibanju in običajno pristopijo z zadnje strani, se pomešajo v to skupino in delujejo kot turisti," je v opozorilo povedal Breznik. Še posebej so na udaru tatov tujci iz Azije, je opomnil.