Sedemdmevno povprečje okužb je padlo na 161. V primerjavi s preteklim petkom je število okužb padlo skoraj za polovico. Pred enim tednom so namreč potrdili 246 primerov okužbe.

Do zdaj je bilo po zadnjih podatkih z enim odmerkom cepiva cepljenih 756.380 oseb (38 odstotkov), z dvema pa 538.230 oseb.

Od danes v Slovenijo olajšan vstop s hrvaškega Jadrana



Hrvaški Jadran, Švica, Vatikan, avstrijska dežela Tirolska, Ciper, Češka, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Slovaška, BiH, Srbija in Črna gora od danes niso več na rdečem seznamu z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. To pomeni, da je vstop v Slovenijo možen brez napotitve v karanteno.



Oseba lahko z območja, ki ni uvrščeno na rdeči ali temno rdeči seznam, vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. STA