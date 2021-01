V četrtek smo v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.478 ljudeh, kar je skoraj 600 okužb manj kot v četrtek pred tednom dni (2.073). Opazen trend padanja okužb smo zaznali tudi v sredo, torek, ponedeljek in nedeljo.

Evropske države v strahu pred novimi mutacijami

V številnih evropskih državah medtem v zadnjih dneh zaostrujejo ukrepe in nadzor na mejah, da bi preprečili vnos novih mutacij novega koronavirusa v državo. Med drugim je Francija včeraj poostrila nadzor na mejah, policijska ura pa bo od sobote za najmanj dva tedna veljala od 18. ure popoldne do 6. ure zjutraj. V tem času niso dovoljeni sprehodi, športne aktivnosti in nakupovanje. Dom lahko prebivalci zapustijo le za odhod na delo ali iz nujnih družinskih razlogov.

Strožje ukrepe je zaradi vse večjega števila okužb in grožnje z novim sevom, ki se hitreje širi, uvedla tudi Danska. Že sredi decembra so delno zaprli javno življenje, šole, restavracije in večino trgovin. Po novem je prepovedano druženje več kot petih ljudi, obvezno varnostno razdaljo pa so z enega povečali na dva metra. Od petka je tujcem brez negativnega testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 24 ur, prepovedan vstop na Dansko, navaja STA.