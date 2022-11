V Celju podelili najvišja priznanja v slovenskem turizmu

Prebil je nagrado prejel za prispevek k razvoju turizma ter strokovno in aktivno podporo pri okrevanju slovenske turistične panoge po epidemiji covid-19, so v utemeljitvi navedli podeljevalci priznanj. V dveh desetletjih dela je v turizmu pustil močan pečat. "Pomembno je vplival na razvoj turistične panoge v celotni Sloveniji, saj je vodil oz. vodi družbe, ki delujejo tako na področju mestnega, obalnega, alpskega in termalnega turizma," so pojasnili.

Nagrado ambasador slovenskega turizma podelili Alexu Crevarju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je nagrado ambasador slovenskega turizma podelilo novinarju, uredniku, svetovalcu in strokovnjaku za razvoj turističnih poti Alexu Crevarju. Gre za nagrado, katere prejemnik je tujec, ki je po oceni ministrstva in Slovenske turistične organizacije (STO) posebej veliko prispevala k prepoznavnosti in promociji slovenskega turizma. Crevar je o Sloveniji večkrat pisal v uglednih tujih medijih, kot so Lonely Planet, National Geographic in New York Times, so v sporočilu za javnost pojasnili na STO.

Nagrado sejalec za inovativne dosežke v turizmu, ki jo podeljuje STO, je prejelo doživetje Tajni prostori hotela Jama prijavitelja Postojnska jama. Finalista izbora Sejalec 2022 sta bili še doživetji Mediteranska ribja kuharska delavnica prijavitelja Fonda ter Melodija gozda prijavitelja Turistična agencija Hikeandbike.

Podelili tudi druga priznanja

Predsednik uprave igralniško-turistične družbe Hit Tomaž Repinc je prejel priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma, ki ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije. Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu, ki ga podeljuje sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je dobil Mate Matjaž - Tomi. Ustanovni član in predsednik Turističnega društva Suha krajina iz Žužemberka Vlado Kostevc pa je prejel priznanje za prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije.

Društvo turističnih novinarjev Slovenije je nagrado kristalni triglav 2022 podelilo Občini Kranjska Gora. Kot so v utemeljitvi poudarili organizatorji, je največji slovenski gorski turistični center v zadnjih letih močno polepšal svojo podobo in dopolnil ter popestril svojo turistično ponudbo.

Udeleženci so se na slovesnost iz hotela Thermana Park Laško, ki gosti letošnje Dneve slovenskega turizma, v Celje in nazaj odpravili s posebnim vlakom I feel Slovenia, so še zapisali na STO.