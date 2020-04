V času koronavirusa otroci posneli močno sporočilo #video

Otroci Osnovne šole Podlehnik so pred tedni prejeli glasbeni izziv, ki so se ga z veseljem lotili. Posneli so svoje petje, igranje na glasbila in druge rekvizite, nato pa ustvarili priredbo znane uspešnice Michaela Jacksona Heal the world. Projekt, ki je bil sprva mišljen le za oči staršev in učiteljev, v tem času pošilja močno sporočilo vsem, zato beleži čedalje več ogledov na spletu.

Od razglasitve epidemije in zaprtja šol teče že šesti teden. Ves ta čas se otroci vseh slovenskih šol šolajo doma in prav toliko časa že pogrešajo družbo svojih vrstnikov.

Da bi se še bolj povezali in si še bolj popestrili popoldneve, je Jakob Feguš, učitelj glasbene umetnosti v OŠ Podlehnik v bližini Ptuja, učencem posredoval pevski izziv.

"To ni tako lahko niti bolj izkušenim, kaj šele otrokom"

Najprej so morali z mobilnimi telefoni doma posneti le zvok, kako zapojejo in zaigrajo znano pesem Michaela Jacksona Heal the world, nato pa so morali mentorju poslati še svoj videoposnetek. Iz vseh prispelih posnetkov je Feguš sestavil kolaž, ki otroke spodbuja k ustvarjalnosti v času epidemije, hkrati pa vse poziva k ohranjanju svojega okolja.

Projekt je bil sprva mišljen za otroke, starše in učitelje, nato pa je našel pot na splet, kjer si ga ogleduje čedalje več ljudi. Sodelovalo je okoli 20 otrok, da so vse skupaj posneli in sestavili, pa je trajalo okoli tri tedne.

"Vsak je moral samostojno posneti in posredovati svoj glas in igranje na glasbilo, kar ni tako lahko niti komu bolj izkušenemu, kaj šele otrokom. Nekaterim je bilo morda na začetku malo težko, potem pa so se kar odzvali, še posebno pa so bili veseli zdaj, ko so videli, kaj je na koncu nastalo," je povedal Feguš.

Foto: zajem zaslona

Otroci so presenetili s spontanostjo in ustvarjalnostjo

Kot pravi, so ga otroci zelo presenetili s svojo ustvarjalnostjo, še bolj pa s svojo sproščenostjo.

"Bili so sproščeni. Če bi jim rekel, naj nekaj posnamejo zato, da bomo kasneje objavili, bi bili verjetno bolj zadržani in ne bi bili tako ustvarjalni. Tako pa sta do izraza prišli njihovi spontanost in iskrenost. Na plan so prihajale neverjetne ideje, na kakšen način se posneti, kako zaigrati, na kakšna glasbila. Tudi zame je bilo vse skupaj presenečenje, predvsem to, kakšen je bil njihov odziv in na kakšen način so bili ustvarjalni," je dejal Feguš.

Foto: zajem zaslona

Nad spontanostjo in ustvarjalnostjo otrok so bili navdušeni tudi učitelji, ki so bili prav tako veseli, da so po dolgem času videli svoje učence.

"Otroci pogrešajo družbo drug drugega. Veselijo se skupnih srečanj na spletu, ko se povezujemo pri kakšnih predmetih prek aplikacije Zoom in podobno. Ta projekt je bil prav tako priložnost, da se bolj povežejo. Zanimiv pa je tudi odziv učiteljev, ki so bili po eni strani veseli, da so otroke videli po daljšem času, po drugi strani pa so videli koga v popolnoma drugačni in bolj spontani vlogi, kot ga sicer vidijo v razredu. Nekateri so v šoli večinoma bolj zadržani, tu pa so imeli priložnost, da sami ustvarjajo in se pokažejo takšni, kot so," pravi Feguš.

Glede na odzive, ki jih prejemajo z vseh strani, so dosegli svoj namen. Kot pravi, čuti, da so ljudje sprejeli njihovo sporočilo, in meni, da je bila ravno spontanost in sproščenost otrok tista, ki je k temu pripomogla največ.