V Bruslju predstavili niz predlogov za izboljšanje ekonomske varnosti EU

Evropska komisija je danes predstavila niz predlogov in pobud za izboljšanje ekonomske varnosti EU. Eden od njih predvideva spremembo zakonodaje, s čimer bi izboljšali okvir za pregled tujih neposrednih naložb, ki v EU deluje od leta 2020.

"EU je največji igralec v globalni trgovini, izvozi več kot 3100 milijard evrov blaga in storitev, uvozi pa 2800 milijard evrov. Vendar moramo ob tako veliki geopolitični negotovosti in hitrih tehnoloških spremembah resno obravnavati tveganja, s katerimi se soočamo," je ob predstavitvi predlogov povedal izvršni podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis.

Junija lani je zato Bruselj po njegovih besedah predstavil strategijo za okrepitev ekonomske varnosti EU, namenjeno spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva, zaščiti pred tveganji ter poglobitvi partnerskih odnosov s tretjimi državami.

Evropska komisija je pregledala več kot 1200 transakcij

Danes predstavljene pobude na področju trgovine, za katero je pristojen Dombrovskis, se nanašajo na zaščito. Komisija med drugim predlaga revizijo uredbe o vzpostavitvi okvira za pregled tujih neposrednih naložb v Uniji. V okviru obstoječega mehanizma, ki deluje od leta 2020, je do zdaj Evropska komisija pregledala več kot 1200 transakcij.

"Mehanizem dobro deluje, a moramo nasloviti pomanjkljivosti ter izboljšati njegovo učinkovitost," je poudaril podpredsednik Komisije. Kot je pojasnil, to pomeni, da bi vse članice vzpostavile nacionalni mehanizem, pri čemer bi bila nacionalna pravila bolj poenotena.

Trenutno ga ima 22 članic, tudi Slovenija, kjer je za izvajanje pregleda tujih naložb pristojno gospodarsko ministrstvo. Naložbo je treba ministrstvu priglasiti, če gre za transakcijo tujega vlagatelja, če z njo vlagatelj v slovenski gospodarski družbi pridobi najmanj desetodstotni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah in če se dejavnost ciljne družbe nanaša na enega izmed dejavnikov tveganja.

To so med drugim kritična infrastruktura, dobava kritičnih virov, dostop do občutljivih informacij ter projekti ali programi v interesu EU, piše na vladnih spletnih straneh.

Pregled tujih neposrednih investicij obvezen za vse članice

Komisija obenem predlaga določitev sektorjev, pri katerih bi bil pregled tujih neposrednih investicij obvezen za vse članice. "Želimo se osredotočiti na bolj tvegane transakcije ter porabiti manj časa in sredstev za tiste, kjer je tveganje manjše," je pojasnil Dombrovskis.

Pregled tujih naložb bi glede na predlog Komisije razširili še na transakcije znotraj EU, če je vlagatelj v lasti pravne osebe iz tretje države.

Drugi pobudi na področju trgovinske politike se medtem nanašata na nadzor izvoza blaga in izhodne naložbe oziroma naložbe evropskih družb v tujini. Komisija je predstavila tudi predloge oziroma podlago za posvetovanje o raziskavah in razvoju.