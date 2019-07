V Ankaranu se je v morju namočil tudi noj Francelj #video

Franclja in njegovega lastnika Janeza Cetina je vsako soboto mogoče srečati na ljubljanski tržnici, kjer Francelj pride do marsikaterega priboljška, medtem ko navdušuje mimoidoče. Tokrat ga je Janez Cetin odpeljal na morje, kjer se je skupaj s pavom Janijem sprehodil po kampu in se ohladil v morju. To naj bi bilo tudi prvo "kopanje" noja v Jadranskem morju.

Noj se je takoj, ko ga je Cetin izpustil iz rok, vrnil na obalo. Foto: osebni arhiv

Cetin je Franclja letos pripeljal tudi v studio oddaje Danes na Planetu, kjer je pojasnil, da ga že od majhnega navajaji na ljudi, zato se jih ne boji in jih popolnoma normalno sprejema.