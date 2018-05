"V ambulanti imam devetletnike, ki na spletu preživijo tudi cele noči" #video

Učence in dijake do poletnih šolskih počitnic loči samo še mesec dni. Prav v tem času za številne starše nastopi mučno obdobje, saj otroci, namesto da bi se denimo igrali na svežem zraku, dneve raje preživljajo za zasloni televizorjev, računalnikov in pametnih telefonov.

Več kot polovica otrok prosti čas preživlja v virtualnem svetu. To je realnost, ki jo dobro poznajo v novogoriški ambulanti za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, kamor po pomoč prihajajo ljudje iz vse Slovenije, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

V omenjeno ambulanto se je pred začetkom zdravljenja prišla posvetovat tudi mama mladega pacienta, ki je v odvisnost od računalniških igric zapadel pred sedmimi leti. Njen sin ima danes na policah v svoji sobi za pet tisoč evrov računalniških iger.

Prosti čas v virtualnem svetu preživlja več kot polovica otrok. Foto: Getty Images

Pet znakov zasvojenosti z mobilnimi telefoni

O tem, kako odvisni smo ljudje od pametnih telefonov, govori tudi podatek, da povprečen človek svoj telefon preveri kar 150-krat na dan. Med znake zasvojenosti sodi tudi naslednje obnašanje:

Postanete panični, če telefona ni v vašem vidnem polju, in zelo panični, če ga pomotoma pustite doma.

Med spanjem imate telefon na nočni omarici ali celo pri sebi v postelji.

Ves dan prek kratkih sporočil ali družbenih omrežij vzdržujete vsaj od tri do pet pogovorov.

Vztrajate, da lahko hkrati delate vsaj dve stvari, na primer pišete sporočila in hodite, poslušate ali celo vozite.

Telefon izključite samo v letalu.

Odvisniki od novodobnih tehnologij na novogoriški kliniki so v povprečju stari 26 let. Če je bilo razmerje med kemičnimi in nekemičnimi odvisniki na kliniki pred 25 leti v razmerju 60 proti 1, je danes drugih več kot prvih. Odvisnost od interneta je težje ozdravljiva kot kemične odvisnosti, saj zdravljenje lahko traja tudi do tri leta.

"Takšnega otroka narava dolgočasi, v njej doživlja celo stisko"

Vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti Miha Kramli je v pogovoru za Planet TV poudaril, da nekateri starši manjše monitorje, ki oddajajo zvoke in barve, danes montirajo že v otroške posteljice novorojenčkov. "Otroka tako že v zibelki navadimo, da bo svoje možgane prilagodil na intenzivnost," pripoveduje Kramli.

Zaradi prej omenjene intenzivnosti narava po besedah priznanega terapevta za nekatere otroke preprosto ni več zanimiva: "Takšnega otroka narava dolgočasi, v njej doživlja celo stisko. Ko bo prišel domov in odprl monitor, pa bo pomirjen, in to je zelo skrb vzbujajoče."

"V ambulanti imam devetletnike, ki del noči ali celo noč preživijo na svetovnem spletu," pripoveduje terapevt Miha Kramli. Foto: Getty Images

Težave z nespečnostjo in motnjami koncentracije

Če otrok oziroma mladostnik od dve do štiri ure dnevno preživi ob izpostavljenosti modri svetlobi, ki jo oddajajo zasloni, lahko to pri otroku povzroči nespečnost in motnje koncentracije.

"Otroci, ki na monitorju spremljajo več vsebin, izgubijo sposobnost, da izluščijo najpomembnejše podatke. Na tak način izgubijo zmožnost koncentracije in voljo, da bi pripadali nečemu," poudarja priznani terapevt in dodaja, da njihovo ambulanto obiskuje 223 mladostnikov.

"Nova tehnologija ne sme biti temelj otrokovega življenja"

Po njegovih besedah se morajo starši zavedati, da osnovnošolci preprosto ne morejo biti lastniki pametnega telefona, računalnika ali tablice: "V ambulanti imam devetletnike, ki so lastniki pametnih telefonov. Zvečer, ne da bi starši vedeli, imajo mobitele pri sebi. Del noči ali celo noč preživijo na svetovnem spletu."

Staršem ob tem svetuje, naj otroke med počitnicami spodbujajo k fizični aktivnosti in branju klasičnih knjig. "To ne pomeni, da otroci ne smejo imeti dostopa do nove tehnologije. To je lahko popestritev, ne sme pa biti temelj njihovega življenja," še dodaja Kramli.