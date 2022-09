Acroni v času visokih cen energentov ne bo odpuščal delavcev

Obseg proizvodnje so zaradi visokih cen energentov optimizirali tudi v jeseniškem Acroniju. Delo prilagajajo razmeram, izmenično zaustavljajo obrate. Odpuščanj v družbi z več kot 1.300 zaposlenimi ne predvidevajo, bodo pa ponekod uvedli skrajšan delovni čas in čakanje na delo. "V tem obdobju, glede na naše potrebe, tudi zaposlujemo," so zapisali.

Obseg proizvodnje so septembra zmanjšali za približno tretjino, v zadnjem četrtletju pa predvidevajo okrog 40-odstotno znižanje proizvodnje, so zapisali v skupini Sij, pod okrilje katere sodi Acroni.

Kot so pojasnili, je proizvodni proces na Jesenicah sestavljen iz več zaporednih tehnoloških faz, ki potekajo v štirih obratih: izdelava jekla v elektroobločni peči v obratu jeklarna, valjanje slabov v plošče in kolobarje v obratu vroča valjarna, predelava toplovaljanih trakov v končne izdelke v obratu hladna valjarna in predelava vroče valjanih plošč v končne izdelke v obratu predelava debele pločevine.

Proizvodnjo bodo izmenično zaustavljali vsak mesec do konca leta

"Zaradi prilagajanja proizvodnje trenutnim razmeram se bodo posamezni obrati skladno z odločitvijo o optimizaciji obsega proizvodnje in zakonitostmi proizvodnih procesov oziroma njihove soodvisnosti izmenično zaustavljali vsak mesec do konca leta," so dodali.

Najprej so začasno ustavili proizvodnjo v jeklarni in vroči valjarni, pozneje v predelavi debele pločevine in konec septembra še v hladni valjarni. V obratu jeklarna in obratu vroča valjarna bo proizvodnja ponovno stekla v soboto.

Odpuščanj kljub zmanjšanju obsega proizvodnje ne predvidevajo. "Prav tako je bila izdana usmeritev, da se zaposlenim za določen čas zaposlitev podaljša," so zapisali in dodali, da glede na potrebe tudi zaposlujejo.

"Bomo pa v nekaterih družbah po potrebi uvedli določene organizacijske ukrepe, kot sta skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Tovrstne ukrepe smo zaenkrat uvedli samo v družbi Sij Acroni," so zapisali.

Za nekatere delavce je predviden skrajšan, za druge prerazporejen delovni čas

V režijskih službah, kar je nekaj več kot deset odstotkov zaposlenih, predvidevajo ukrep skrajšanega delovnega časa v zadnjem četrtletju.

Tisti zaposleni, katerih delo je neposredno vezano na proizvodnjo, pa so za obdobje prilagojenega obratovanja proizvodnje prejeli odločbe za začasno prerazporejen delovni čas. "Zaposleni primarno koristijo ure in letni dopust, tisti, ki tega nimajo, pa bodo za čas mirovanja proizvodnje prejeli odločbo o čakanju na delo doma skladno z veljavno zakonodajo," so pojasnili.

Delež energentov se je v skupnih stroških proizvodnje v jeklarskih družbah Skupine Sij v prvih sedmih mesecih tega leta tako pri električni energiji kot pri zemeljskem plinu v primerjavi z letom 2020 več kot podvojil, so ob tem izpostavili v Siju in dodali, da bo ohlajanje evropskega gospodarstva verjetno vplivalo tudi na raven naročil v mesecih do konca leta. Bo pa skupina poslovno leto kljub temu zaključila pozitivno, so sklenili.