Uvedite teh pet nakupovalnih sprememb ter prihranite čas in denar!

1. Nakupovalni listek, ki ga nikoli ne pozabite doma

Če na klasične nakupovalne listke radi pozabljamo, se skoraj nikoli ne zgodi, da bi od doma odšli brez telefona. Olajšajte si vsakodnevno nakupovanje z uporabo mobilne aplikacije, v kateri lahko ustvarite nakupovalne sezname, dodajate ali skenirate izdelke, ki jih potrebujete, ter seznam po želji delite z najbližjimi. Premišljeno nakupovanje z uporabo seznamov omogoča, da nakupite vse želeno, obenem pa zmanjša možnosti, da bi košarico napolnili z izdelki, ki jih v resnici ne potrebujete.

2. Načrtujte obroke vnaprej

Že med ustvarjanjem nakupovalnega seznama razmišljajte o tem, katere jedi boste pripravljali v prihajajočih dneh. Priporočamo, da nakupljene sveže sestavine ali živila s krajšim rokom uporabe vključite v čim več obrokov in tako preprečite, da bi se vam pokvarila, preden jih do konca porabite. Ogromno preprostih in okusnih receptov najdete na Sparovem kulinaričnem portalu Jedel bi, na katerem v sodelovanju s številnimi ljubiteljskimi kuharji in profesionalnimi chefi redno širijo spletno knjižnico kuharskih receptov za vsako priložnost ter za različne načine prehranjevanja oziroma diete. Na strani so zasnovali tudi funkcijo Hladilnik skuhaj!, ki na podlagi vnosa sestavin, ki ji želi uporabnik vključiti v jed, prikaže ustrezne recepte.

3. Načrtujte večje nakupe

Predlagamo, da enkrat tedensko opravite večji nakup v eni trgovini in izkoristite dodatni kupon za popust na celotni znesek. Prelistajte letake ter izdelke, ki so v akciji in imajo daljši rok trajanja, nakupite na zalogo.

4. Pametna uporaba lojalnostnih programov

Zagotovo poznate SPAR plus kartico zvestobe, s katero lahko uveljavljate različne ugodnosti, ki so namenjene zgolj imetnikom kartice. Vsak polnoletni družinski član naj uporablja svojo (in tako izkoristi enkratne ugodnosti, na primer kupon za 25-odstotni popust na en izdelek). Obenem priporočamo, da se naročite na e-novičke, v katerih izveste še za izredne popuste trgovca.

5. Preklopite na trgovske znamke in preprosto prihranite brez odrekanj pri kakovosti

Blagovna znamka sama po sebi ni zagotovilo za zadovoljstvo, zato raje izberite trgovske znamke, ki so primerljive kakovosti in občutno cenejše. Najbolj priljubljena trgovska znamka v Sloveniji in hkrati najugodnejša linija izdelkov v Sparu S-BUDGET zagotavlja preverjeno kakovost po diskontnih cenah.* V ponudbi več kot 500 izdelkov S-BUDGET boste tako brez težav našli izdelke, ki jih potrebujete (od živil do pripomočkov za osebno nego in toaletnega papirja), ter prihranili pri družinskem proračunu.

Spoznajte še druge Sparove blagovne znamke ter kupujte hitro, preprosto in vedno ugodno na enem mestu. *Več na www.spar.si

