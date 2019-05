Ustavna presoja proračunskih dokumentov pred odborom za finance

Člani parlamentarnega odbora za finance se bodo danes seznanili z zahtevo za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov. Pobudo so prejšnji mesec vložili poslanci SDS in NSi, ki v proračunskih dokumentih vidijo kršenje fiskalnega pravila, vlada pa jo je že zavrnila kot neutemeljeno. Ustavno sodišče jo namerava obravnavati absolutno prednostno.

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalans proračuna za leto 2019 ter odlok o javnofinančnem okviru za obdobje od leta 2018 do leta 2020. Poslanci SDS in NSi ustavnemu sodišču predlagajo, naj ugotovi, da so vsi trije v neskladju z ustavo, vladi pa naloži pripravo novega rebalansa v mesecu dni.

Kot so spomnili v zahtevi za oceno ustavnosti, morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Vendar pa so celotni izdatki države za letos po oceni fiskalnega sveta načrtovani približno 270 milijonov evrov previsoko, so dodali.

Vlada: Zahteva za oceno ustavnosti je neutemeljena

Vlada odgovarja, da srednjeročne uravnoteženosti javnih financ ni mogoče ugotavljati izključno na podlagi podatkov posameznega leta, na primer na podlagi rebalansa državnega proračuna za leto 2019, pač pa se ta ugotavlja v daljšem časovnem obdobju.

Zagotavlja tudi, da ima ustrezno zakonsko podlago, da ob ugotovitvi negativnih gospodarskih trendov nemudoma omeji izdatke v državnem proračunu in na ta način prepreči posledice, ki bi lahko negativno vplivale na uravnoteženost proračunov sektorja država.

Zahteva za oceno ustavnosti je tako v celoti neutemeljena, sicer pa v izpodbijanih dokumentih sploh ni takšnih pravnih določb, ki bi jih lahko presojalo ustavno sodišče, zatrjuje vlada.

Z rebalansom, sprejetim v začetku leta, so se prihodki državnega proračuna v letu 2019 povečali za 6,2 odstotka na 10,35 milijarde evrov, odhodki pa za 4,8 odstotka na 10,16 milijarde evrov. Proračun bo tako po načrtih zabeležil presežek v višini 193,6 milijona evrov.