Uršula Zore Tavčar ostaja generalna sekretarka DZ

Poslanke in poslanci so danes dosedanjo generalno sekretarko državnega zbora Uršulo Zore Tavčar na to funkcijo imenovali za še en mandat. Izrazili so ji soglasno podporo, saj je za predlog za njeno ponovno imenovanje glasovalo vseh 76 navzočih poslank in poslancev.

Kot je dejal predsednik DZ Dejan Židan, je Zore Tavčarjeva v DZ med drugim več let delovala na področju mednarodnih odnosov in mednarodnega sodelovanja. Leta 2013 je dodatno prevzela vodenje oddelka za pripravo in izvedbo sej DZ ter njegovih delovnih teles. Poleg rednega dela pa je ves čas delovala v različnih projektnih skupinah DZ.

V prejšnjem mandatu, ko je opravljala funkcijo generalne sekretarke DZ, se je po Židanovih besedah izkazala tako z dobrim sodelovanjem s poslanskimi skupinami kot tudi s posluhom za predloge in izboljšave, pomembne za delo zaposlenih.

"Nedvoumno je, da izkazuje posebno zavedanje o pomenu in funkciji zakonodajnega organa, tudi o pomenu avtonomnosti zakonodajne veje oblasti," je ocenil Židan. Zore Tavčarjevo pa po njegovih besedah odlikuje tudi "pristop k iskanju inovativnih rešitev, odločenost urediti morebitne odprte zadeve, pa tudi siceršnja vizija za izboljšanje delovnega okolja".

Predsednik DZ je ugotavljal, da je s svojim delom in odnosom že do sedaj dokazala, "da je generalna sekretarka vseh zaposlenih ter vseh poslank in poslancev, ne glede na njihove koalicijske oziroma opozicijske opredelitve".