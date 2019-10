Uravnotežena prehrana? Začnite s čokoladnim mafinom #video #recept

V Osnovni šoli Ledina se je odvijal prav poseben dogodek – otroci so s pomočjo Alenke Košir spoznali zabavno plat telovadbe in se naučili, da je slastna sladica lahko tudi polnovredna. Kulinarično ustvarjanje jim je narisalo sladke nasmehe na obrazu, kar je tudi eden od ciljev, ki si ga je v okviru projekta Združimo korake zastavilo podjetje dm drogerie markt Slovenija.

Vseslovensko gibanje: več korakov za več otroških nasmehov

Zavedanje, da so dobre in uravnotežene življenjske navade ključnega pomena za vitalnost in dobro počutje, je znanje, ki si ga moramo priučiti že od malih nog. "Kar se Janezek nauči, to Janez zna," je pravzaprav vodilo projekta Združimo korake, ki je nastalo v podjetju dm drogerie markt Slovenija. Njihov cilj je jasen: osveščati mlade o osnovah uravnotežene prehrane in o pomenu aktivnejšega življenjskega sloga.

Anja Lesar: "Pridružite se zbiranju korakov." Foto: Bojan Puhek "Slovenci so načeloma znani po tem, da se radi gibajo, ampak je to tudi ravno tako veščina, ki se jo je treba naučiti. V okviru tega vseslovenskega gibanja, kjer sodelujemo z različnimi podporniki in partnerji, smo od meseca maja z različnimi aktivnostmi in aktivacijami, pravzaprav športnimi aktivnostmi, nabirali korake, ki jih bomo zdaj pretvorili v namen te donacije," nam je o cilju akcije povedala Anja Lesar, predstavnica podjetja dm drogerie markt Slovenija.

To bodo dosegli na dveh nivojih: najprej skozi nabiranje korakov, v katerega se lahko vključi vsak izmed nas. Več bo korakov, več bo nasmehov, pravijo v dm-u, kjer so izumili prav posebno matematično formulo: naše skupne korake bodo namreč pretvorili v otroške nasmehe. Na kakšen način? Šolam po vsej Sloveniji bodo podarili izdelke iz ekološke pridelave. "Z njimi se bodo učenci petih in šestih razredov, ki opravljajo pouk pri predmetu gospodinjstvo, lahko pozabavali in se naučili pripraviti uravnotežene obroke," razloži Lesarjeva, ki ne skriva, kakšen je začrtan cilj projekta: 30 tisoč otroških nasmehov.

"Želimo si doseči kar 100 šol po Sloveniji. Trenutno jih imamo več kot polovico, prijave so odprte še do konca oktobra, tako da pozivamo šole, ki jih to morda zanima, da se nam pridružijo. Več lahko izvedo tudi na spletni strani zdruzimokorake.si, cilj pa je seveda vsem tem šolam in učencem potem zagotoviti izdelke in jih naučiti nekaj o tem, kako pomembno je uravnoteženo prehranjevanje. Seveda pa ne gre samo za prehrano, pomembno se je tudi gibati, zato predlagam, da vse do konca oktobra tudi oni zbirajo korake. Vsi so vabljeni k zbiranju korakov."

Bi želeli prispevati za otroške nasmehe? Pridružite se gibanju, dodajte svoje korake ali spodbudite šolo, da se pridruži vseslovenskemu gibanju.

Osveščanje o uravnoteženi prehrani začnimo s sladkim

Prva donacija je šla v roke učiteljem in učencem Osnovne šole Ledina, ki so se na prispele dobrote odzvali z velikim veseljem. Toda najprej po vrsti, tako kot je vrstni red pri v sklopu projekta Združimo korake. Alenka Košir je otroke najprej povabila na šolsko igrišče in jim na zabaven način pokazala, kako preprosto je ostati v gibanju in ob tem narediti nekaj koristnega za svoje telo.

Ko so s skupnimi močmi nabrali kar nekaj veselih korakov, pa je prišel čas za malo drugačno druženje. V učilnici za gospodinjstvo, kjer učenci pod mentorstvom učiteljice Karin Starc spoznavajo osnove uravnoteženih obrokov in tistih kuharskih veščin, ki jih bodo lahko takoj uporabili tudi pri domačem gurmanskem ustvarjanju.

Kako prispevam korake? Sodelujete lahko na vsakem koraku. K skupnemu seštevku bodo v dm-u prišteli vse korake, pretečene na dm-teku za ženske. Za vsako vašo aktivno objavo, ki bo na Facebooku in Instagramu označena z oznako #zdruzimokorake, bodo v števec dodali toliko korakov, kot jih boste v objavi delili z vsemi.

Alenka Košir je iz knjižice 10 korakov do nasmeha, avtorice Brigite Žinko, ki je tudi prehranska svetovalka, izbrala recept, za katerega je takoj vedela, da bo med otroci dosegel velik uspeh. Veganski mafini za čokoholike je preprosta sladica, ki je zaradi sestavin v njej bolj prijazna za otrokove želodčke in hkrati nedvomno predstavlja pravi začetek na poti polnovrednejših obrokov. "Odločila sem se za sladko, ker se mi zdi, da prek teh stvari, ki jih imajo otroci radi, lahko počasi začnemo vpeljevati zdravo prehrano – da določene sestavine zamenjamo. Pri teh sladkih zadevah po navadi nikoli ni nekega upora," svetuje Alenka.

Torej, starši, ki želite pri svojih otrocih vpeljati boljše prehrambene navade, začnite pri sladicah – z izbiro alternativnih sestavin, ki bodo nadomestile običajne. " Čokolado vemo, da imajo vsi radi, in sem prepričana, da bo to recept, ki ga znajo potem učenci doma ponoviti in ga morda predstaviti tudi svojim staršem," je Alenki pritrdila Anja Lesar.

Da bo začetek dopolnjen s prvovrstnim čokoladnim elanom, pa vam zaupamo recept, ki so ga otroci OŠ Ledina pripravili skupaj z Alenko Košir.

Sestavine:

100 g kokosovega masla dmBio

1 bananina kašica dmBio

200 g trsnega sladkorja dmBio

250 ml nesladkanega riževega napitka dmBio

30 g kakava dmBio

250 pšenične moke dmBio

1 pecilni prašek dmBio

Priprava:

V posodi zmešaj bananino kašico. Dodaj kokosovo maslo, moko, pecilni prašek in kakav. Vse skupaj dobro premešaj. Dodaj še rižev napitek. Maso razdeli v namazane modelčke za mafine ter jih peci približno 20 minut na 180 stopinjah.

Združimo korake! Za šole! Preverite, na kakšen način se lahko šole prijavijo za projekt Združimo korake. Pohitite, prijave so odprte do 31. 10. 2019!

V paketih, ki jih bo dm na podlagi naših skupnih korakov podelil sodelujočim osnovnim šolam, se skrivajo izdelki ekološke predelave blagovne znamke dmBio. Z njimi bodo učenci lahko pripravili različne jedi in bodo tako na zabaven način in s pomočjo svojih učiteljev spoznavali osnove dobre prehrane. Da bo kulinarično raziskovanje še bolj zabavno, pa si bodo lahko pomagali s knjižico 10 korakov do nasmeha, kjer so vključeni različni recepti.

"Prepričani smo, da bomo obogatili njihove ure gospodinjstva in jim omogočili ne samo učenje, ampak tudi nekaj sproščanja in zabave ob kuhanju, ker ni nujno, da je uravnoteženo prehranjevanje nekaj zoprnega," ob koncu z nasmehom na obrazu pove Anja Lesar, ki na ta način poziva še vse ostale, naj se pridružijo v gibanju: vsi mi s korakanjem, šole pa z vključevanjem v projekt, ki jim bo prinesel otroške nasmehe.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: