Uradniški svet z državnim odvetništvom o reviziji sodbe upravnega sodišča v zadevi Jušić

Uradniški svet se bo z državnim odvetništvom posvetoval o uveljavljanju izrednega pravnega sredstva, to je revizije, na sicer pravnomočno sodbo upravnega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost sklepa pri imenovanju šefa policije Senada Jušića. V bodoče bodo posebno pozornost namenili tudi obrazložitvi sklepov natečajnih komisij, so sporočili.

Uradniški svet je namreč na današnji seji razpravljal o stališčih upravnega sodišča, ki izhajajo iz sodbe o postopku imenovanja generalnega direktorja policije. Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu, ki ga je sprožil neizbrani kandidat, sicer nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, pri postopku izbire ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije.

Po opravljeni razpravi so člani uradniškega sveta danes v sporočilu za javnost zapisali, da bodo v prihodnje večjo pozornost namenili obrazložitvi sklepov, povezanih z izpolnjevanjem pogojev kandidatov za položajna delovna mesta.

Kljub ugotovljeni nezakonitosti sklepa pa je uradniški svet že v odzivih minuli teden izpostavljal, da upravno sodišče sklepa posebne natečajne komisije ni odpravilo in vrnilo zadeve v ponovni postopek, pač pa je zgolj ugotovilo njegovo nezakonitost, kar pa je po navedbah uradniškega sveta lahko zgolj podlaga za morebitno uveljavljanje odškodninske odgovornosti s strani tožnika.

Vlada, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar kot tudi Jušić sam sicer vztrajajo, da je bilo imenovanje generalnega direktorja policije zakonito. Kot so po seznanitvi vlade s poročilom uradniškega sveta pojasnjevali na državnem odvetništvu, ki je v tej zadevi zastopalo vlado, je sodišče presodilo, da sklep o izpolnjevanju pogojev za imenovanje ni zakonit, in to iz razloga procesne narave.

Koalicijski partnerji, SD in Levica, so medtem minuli teden ocenjevali, da bi bilo smiselno ponoviti razpis za generalnega direktorja policije in tako odpraviti senco dvoma nad imenovanjem Jušića na to mesto.