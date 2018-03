Uradni obisk v Sloveniji začenja predsednik poljskega senata

Na dvodnevni obisk v Slovenijo prihaja predsednik poljskega senata Stanislaw Karczewski. Foto: Twitter Na drugi dan obiska, v četrtek bo Karczewski na Sabotinu pri Novi Gorici slovesno odkril spominsko obeležje, posvečeno Poljakom v avstro-ogrski in nemški vojski, ki so se bojevali in padli na soški fronti med letoma 1915-1917, so sporočili s poljskega veleposlaništva.

Karczewski je bil na Goriškem na obisku že maja lani, ko ga je sprejel župan Matej Arčon. Obiskal je tudi Sabotin in sprejel vabilo, da letos osebno odkrije obeležje poljskim vojakom.

Zvečer v četrtek pa se bo Karczewski v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani skupaj s Kovšco udeležil koncerta ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne in 450. obletnici smrti sv. Stanislava Kostke - zavetnika Poljske in Zavoda sv. Stanislava. Koncert skupaj pripravljata zavod in poljsko veleposlaništvo, navajajo na spletni strani zavoda.