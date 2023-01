Upravno sodišče pritrdilo KPK: izolski svetnik tega ne bi smel narediti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo izolskega občinskega svetnika Izola Evgenija Komljanca in tako pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da se je znašel v navzkrižju interesov, ko je v občinskem svetu sodeloval pri odločanju o tem, ali bo sam imenovan za direktorja zdravstvenega doma Izola, so danes sporočili iz KPK.

Kot so pojasnili, je KPK marca 2022 ugotovila, da se je Evgenij Komljanec v isti zadevi dvakrat znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, in ni storil vsega, da se mu izogne, s čimer je ravnal v nasprotju z določbami 37. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komljanec glasoval o svojem imenovanju

Kot član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sodeloval v razpravi o sklepu sveta javnega zavoda, da za direktorja imenujejo njega. Nato je kot član občinskega sveta glasoval o imenovanju.

Čeprav na koncu ni bil izglasovan na ta položaj, to ne spremeni okoliščin ugotovljene kršitve, so poudarili na KPK in pojasnili, da bi moral o navzkrižju interesov pisno obvestiti župana, prenehati delo ter počakati na njegovo odločitev.

Komljanec se je pritožil zoper ugotovitve KPK

Komljanec je zoper ugotovitve KPK vložil upravni spor. Sodišče je tožbo zavrnilo in s tem so ugotovitve postale pravnomočne.

KPK poudarja, da so v kratkem času pravnomočno ugotovili štiri primere nasprotja interesov na lokalni ravni. Glasovanje zase pa spada med najbolj tipične in pogoste okoliščine, ki predstavljajo dejansko nasprotje interesov, so še zapisali.