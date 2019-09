Umrla novinarka, urednica in kolumnistka Dragica Korade

Po dolgi in hudi bolezni je v 57. letu starosti umrla dolgoletna Večerova novinarka, kolumnistka in urednica Dragica Korade, poroča spletni Večer. Dragica Korade je bila veliko ime slovenskega novinarstva, leta 2011 tudi nagrajenka Društva novinarjev Slovenije za izjemne dosežke.

Foto: Večer Kot so zapisali pri Večeru, so jim že dve leti manjkali njeni komentarji, kolumne, intervjuji, članki, v katerih je z neponovljivo intelektualno pronicljivostjo in razgledanostjo pojasnjevala fenomene časa in prostora, v katerega smo vrženi.

Koradejeva je novinarsko pot začela pri Katedri, nadaljevala pri Teleksu, Jani in Delu. Znamenite so bile tudi njene kolumne za Mladino.

Največji del kariere je preživela pri Večeru, kamor je prišla leta 1986, nazadnje pa je bila urednica priloge V soboto.

Njene izbrane kolumne so leta 2013 izšle v knjigi Trojanski pes.

Od Dragice Korade se bodo poslovili v torek na pokopališču v Zgornji Kungoti.