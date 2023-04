Umrla je Tea Petrin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 79. letu starosti je umrla Tea Petrin, ekonomistka in političarka, ki je v času vlade Janeza Drnovška in Antona Ropa vodila ministrstvo za gospodarstvo.

Tea Petrin je leta 1996 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je končala leta 1971 na Luisiana State University v New Orleansu v ZDA in pridobila naziv magistrice ekonomskih znanosti. Deset let kasneje je na ljubljanski ekonomski fakulteti doktorirala iz ekonomskih znanosti.

Med letoma 2000 in 2004 je bila v času vlade Janeza Drnovška in Antona Ropa ministrica za gospodarstvo. Zatem je delovala kot veleposlanica na Nizozemskem.