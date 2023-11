Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovil se je Vasilij Polič - Vasko, so za Dnevnik potrdili na vrhovnem sodišču. Vrhovni sodnik je bil med letoma 1986 in 1994, leta 2010 se je upokojil. Bil je tudi pisatelj, igralec in glasbenik.

Je najstarejši izmed bratov Polič. 15. septembra lani je umrl njegov brat, znani slovenski igralec Radko Polič - Rac, 5.decembra 2021 pa se je poslovil Svetozar Polič - Cvero.