Umrl je Miran Potrč

V državnem zboru, kamor je bil izvoljen petkrat, je med drugim opravljal vlogo podpredsednika. Bil je tudi delegat zadnjih dveh mandatov skupščine Socialistične republike Slovenije.

Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let, ko se je pripravljala nova slovenska ustava, je bil podpredsednik ustavne komisije in predsednik poslovniške komisije. Velja za ključnega človeka pri organizaciji dela državnega zbora.

V svoji dolgoletni poslanski karieri je več let vodil poslansko skupino SD.

Leta 2011 se je upokojil in dejal, da "imamo mnogo mladih ljudi, ki so polni energije, polni znanja in želje sodelovati v politiki". Leta 2018 je izdal knjigo Klic razumu – spomini, v kateri je strnil spomine na več kot 50 let dela v politiki.