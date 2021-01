Umrl je kipar Janez Pirnat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 89. letu starosti je umrl kipar Janez Pirnat, je poročal portal MMC. Zanj so bile značilne zlasti kamnite plastike, bil pa je tudi risar in grafik. Ukvarjal se je s figuraliko. Njegovi kipi, ki stojijo po številnih slovenskih mestih, delujejo nedokončano. Znan je bil tudi po prirejanju razstav in družabnih dogodkov v svojem ateljeju.