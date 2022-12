Umrl je dolgoletni župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 61. letu starosti je po nenadni bolezni umrl dolgoletni župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar, so zapisali na spletni strani občine. Setnikar je občino vodil tri mandate, in sicer do letošnjih županskih volitev, na katerih je sicer znova kandidiral, a ni bil izvoljen.